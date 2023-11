Nuovi screzi in maggioranza 

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Carbonia ben quattro consiglieri di maggioranza si sono astenuti dal voto di una variazione di bilancio presentata in aula dal sindaco. Ben tre di loro, Giacomo Floris, Alessia Cadoni e il presidente della massima assise cittadina Federico Fantinel, appartengono al gruppo di maggioranza relativa, composto anche dal capogruppo Gianluca Arru e da Nino Spano che invece hanno espresso parere favorevole. Il quarto ad astenersi è stato Diego Fronterrè, eletto tra le file della lista Pietro Morittu Sindaco.

La spaccatura

Quanto avvenuto è stata una doccia fredda ma non freddissima dato che la maggioranza in 2 anni e poco più dal suo insediamento ha dovuto far fronte a non poche difficoltà, come ad esempio il cambio di ben tre assessori su sette. A far sudare freddo il sindaco e i suoi sostenitori è stato il documento che prevedeva anche diverse risorse da utilizzare per i servizi sociali, per le manutenzioni, per l’informatizzazione della sala consigliare e altro ancora. Tra le righe del documento mancavano però i 95 mila euro, già previsti da settembre, per risolvere il problema pluridecennale della toponomastica. Ad ascoltare molti degli interventi si è preferito utilizzare buona parte di quei fondi per le luminarie e attività natalizie. A rendere palesi i malumori interni alla maggioranza è stato anche, e forse soprattutto, il metodo utilizzato dalla giunta per la scelta della destinazione dei fondi.

La protesta

Il primo a smarcarsi è stato Diego Fronterrè, non nuovo a manifestazioni di dissenso: «Per l'ennesima volta sono stato messo davanti al fatto compiuto senza essere informato sulle scelte della maggioranza e della Giunta». Più sorprendete e più dura è stata Alessia Cadoni che, nel motivare la sua astensione ha accusato il sindaco di «non aver trovato il tempo per incontrare il suo gruppo e per ascoltare i suggerimenti che erano pronti a fornire». Stessa scelta per Giacomo Floris («mi dispiaccio di trovarmi in accordo con i pareri di altri consiglieri, in particolare di opposizione») e Federico Fantinel che non è intervenuto in aula e ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La variazione è poi passata con 15 voti favorevoli (14 voti di maggioranza più Daniele Mele) 5 voti contrari ( opposizione di sinistra più Monica Atzori del gruppo misto) e 5 astenuti (oltre ai 4 membri di maggioranza anche la rappresentante del gruppo misto Daniela Garau). Il sindaco Pietro Morittu, che non è rimasto indifferente, dichiara: «Raccogliamo alcune sollecitazioni rivolte alla comprensione puntuale e dettagliata delle variazioni di bilancio, che ha avuto come conseguenza l’astensione. Questi temi verranno affrontati nelle riunioni di gruppo e di maggioranza».

