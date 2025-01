Nuovi scavi sulla strada appena rifatta 

Non c’è pace per via Della Musica. La strada asfaltata a nuovo di recente, con tanto di pista ciclabile e parcheggi a bordo strada, dopo essere stata sventrata dai lavori Enel la scorsa estate, tra qualche giorno dovrà accogliere altri scavi, quelli per la realizzazione del collettore fognario di Abbanoa.

In occasione dei lavori dell’Enel, che avevano distrutto la pista ciclabile, questa era stata poi rifatta a nuovo con tanto di segnaletica per garantire il passaggio e la messa in sicurezza dei ciclisti, ma adesso, altro giro, altra corsa, si buca di nuovo. La sorte che tocca anche ad altre strade del centro anche queste asfaltate a nuovo e poi scassate dai lavori di ditte esterne. Ditte che hanno l’obbligo di portare avanti i ripristini e di riportare le strade nelle condizioni in cui si trovavano in precedenza. Cosa che però non sempre accade: i ripristini tardano ad arrivare e l’asfalto spesso si sfalda dopo breve tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA