L’asfalto integro è durato pochi mesi. All’altezza della rotonda tra le vie Campanelli e degli Artigiani gli operai sono tornati per aprire una trincea e posare la fibra ottica. E purtroppo non è la prima volta che in città una strada, fresca di bitumatura, viene sfregiata da scavi per il passaggio di tubi che non sempre vengono “tappati” adeguatamente. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA