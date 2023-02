Nuovi scavi nel sito di Sarcapos 

La campagna di scavi nella zona archeologica di Sarcapos andrà avanti (almeno) per altri quattro anni.

È l’accordo al quale sta lavorando il Comune di Villaputzu e che prevede, appunto, il rinnovo della convenzione con la Soprintendenza archeologica e con l’Università di Bologna (in particolare col dipartimento guidato dall’archeologo Raimondo Secci, il coordinatore della campagna). Gli scavi sono stati avviati nel 2019 e da subito è emersa l’importanza del sito che si trova in località Eringiana, a poche decine di metri dal Flumendosa. L’ipotesi, in base ai primi ritrovamenti, è che in età romana Sarcapos sia stato un villaggio dove erano dislocati degli impianti per la produzione di olio e vino. In epoca punica divenne un importante porto fluviale. Nei giorni scorsi un anonimo cittadino ha fatto pervenire al Comune dei preziosi reperti trovati proprio in località Eringiana.

Per il sindaco Sandro Porcu “un bel gesto che mi auguro venga imitato da chiunque abbia in caso dei reperti, non rinchiudiamo la nostra cultura in cantina”. I reperti andranno ad arricchire il museo comunale di prossima apertura al primo piano dell’ex municipio- (g.a.)

