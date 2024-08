Nuovi scavi e prospettive turistiche 

Dopo l’estate, riprenderanno gli scavi al nuraghe di San Pietro di Ussaramanna, dove sono previsti importanti interventi conservativi sulle cinte murarie e la sistemazione dei camminamenti. Situato in posizione strategica al limite del centro storico del paese, è parte integrante della vita locale. Con un investimento di 430mila euro, questo gioiello archeologico sarà ulteriormente valorizzato, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino il cantiere.

I fondi

I lavori si suddividono in tre interventi principali: il primo finanziato direttamente dalla Soprintendenza (progetto “Il circuito dei Nuraghi” di 890mila euro che coinvolge anche il Diana a Quartu e Santu Miali a Pompu). Gli altri due finanziamenti sono comunali, rispettivamente di 100mila e 330mila euro. L’edificio, costruito con blocchi di basalto alternati a marna locale, consta di una torre centrale circondata da una cortina muraria munita di altre quattro torri. «Verranno effettuati molti scavi importanti per estendere il percorso di visita e acquisire nuove informazioni sul sito, permettendoci di avere una visione più completa e aggiornata del nostro nuraghe», afferma il sindaco, Marco Sideri.

Soprintendenza

Maura Vargiu, funzionario di zona della Soprintendenza e direttrice di scavo, si mostra ottimista. «La ripresa degli scavi era attesa da tempo. In passato, sono state messe in luce tracce di un insediamento di età romana e tardo-antica, a ridosso delle strutture nuragiche, a testimonianza di una lunga continuità di vita che ben si spiega con la fertilità e la ricchezza del territorio circostante».

Le risorse finanziarie disponibili permetteranno di esplorare gran parte dell'edificio antico, rimuovendo i detriti e liberando il cortile interno per ripristinare l'accessibilità alla torre centrale e indagare le fasi di vita di età nuragica.

I lavori

«Si consoliderà la cortina muraria meridionale, una delle torri adiacenti e la torre centrale, oltre a sistemare i camminamenti attigui al nuraghe, per migliorare l'accessibilità e la fruizione dell'area archeologica», spiega Vargiu. Inoltre, ci sarà il restauro dei reperti dell'ultima campagna di scavo che saranno esposti in una mostra dedicata ai risultati delle ricerche in corso e saranno programmate iniziative per divulgare i nuovi dati. Vargiu sottolinea «l’ottima sinergia tra Soprintendenza e Comune, che consente di realizzare interventi significativi e di pianificare ulteriori progetti futuri nell'interesse del territorio».

I visitatori potranno assistere agli scavi. «Siamo soliti consentire le visite – dice Vargiu, con le dovute misure di sicurezza, anche durante i lavori. Una volta avviato lo scavo, studieremo la formula migliore per accogliere il pubblico che vorrà farci visita».

