Nuovi residenti, il paese cresce  

Il numero dei decessi distanzia di molto quello le nuove nascite (33 contro 9), ma a Nuraminis il trend della popolazione residente è in crescita. Frutto, per dirla con le parole del sindaco Stefano Anni «del movimento migratorio in crescita anche nel 2024 che fa registrare un saldo positivo di più sei abitanti rispetto all’anno precedente». Per il secondo anno consecutivo, la curva demografica a Nuraminis è rivolta verso l’alto. Il dato, incoraggiante, emerge a margine della cerimonia di benvenuto ai 9 bambini nati nel 2024 (il sindaco ha consegnato una pergamena ricordo ai genitori dei nuovi piccoli cittadini) tenutasi nel municipio di Nuraminis.

Il sindaco

«Abbiamo celebrato la giornata dedicata ai nuovi nati, che rappresentano crescita e speranza per la nostra comunità – scrive il primo cittadino – con 9 nascite e 33 decessi ma che grazie al movimento migratorio fa registrare un saldo positivo di più 6 rispetto all’anno 2023». Al 31 dicembre 2024 i residenti a Nuraminis erano 2358, un anno prima erano 2352. «Nuraminis dal 2022 è un Comune in crescita, un risultato importante dopo anni di calo demografico», riprende il sindaco Anni. I numeri, incoraggianti, sono lontani dalla statistica al 31 dicembre 2010 (2632 residenti), e lontanissimi dagli anni del boom abitativo dei decenni fra il 1970 e 1990, quando la popolazione residente a Nuraminis era attestata stabilmente sui 3500 abitanti.

Migranti

A fare riprendere quota al dato dei residenti è quindi il movimento migratorio in entrata che nel paese si regge sulle decine di persone, specie giovani coppie, che hanno acquistato casa attratti dai costi bassi (con 50 mila euro, in media, si va dal notaio per l’atto d’acquisto di una casa da ristrutturare). «L’augurio per il 2025 è che il trend di crescita prosegua portando nella nostra comunità nuove opportunità di crescita e di sviluppo», aggiunge il sindaco, il cui entusiasmo non piace alla minoranza consiliare che parla di un paese isolato, anche per effetto dei lavori sulla statale 131 e dei nuovi sensi unici in centro: «Via Nazionale è un deserto, gli automobilisti spesso sono costretti a fare giri infiniti per attraversare il paese».

