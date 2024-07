Nuovi reperti inviati al Ris 

Una giornata torrida trascorsa a cercare il corpo delle 42enne Francesca Deidda, in attesa dell’esito degli esami di laboratorio sui reperti e sui campioni di tracce ematiche recuperati mercoledì mattina in mezzo alla macchia mediterranea dagli investigatori. Anche ieri la task-force della Procura è tornata all’altezza del “Ponte romano”, nei pressi del 47° chilometro della vecchia statale 125, l’Orientale Sarda, dove erano stati recuperati un bite dentale, un accappatoio, un beauty case e brandelli di una felpa sporchi di sangue. Dopo ore di lavoro, anche ieri i carabinieri sono tornati a casa con dei reperti: uno in particolare, un pezzo di stoffa bianco macchiato di rosso, sarà aggiunto al materiale inviato nei laboratori dal Ris dei Carabinieri, il Reparto per le investigazioni scientifiche. Si cerca di capire se gli oggetti rinvenuti appartengano alla 42enne di Elmas svanita nel nulla il 10 maggio scorso dalla sua casa di San Sperate, che gli inquirenti ritengono sia stata uccisa dal marito, Igor Sollai, di un anno più grande.

Le ricerche

L’uomo, che di professione fa l’autotrasportatore, è rinchiuso da una settimana in carcere a Uta su ordine di custodia cautelare del Gip, Ermengarda Ferrarese. Per gli investigatori avrebbe usato il telefono della moglie per alcune settimane, scrivendo messaggi ad amici e familiari, nel tentativo di convincere tutti che la donna si fosse allontanata volontariamente. Scattato l’arresto per il pericolo di fuga, il titolare del fascicolo - il sostituto procuratore Marco Cocco - ha messo in piedi una task-force composta da Cacciatori di Sardegna, Ros, carabinieri della Compagnia di Iglesias, uomini del Club alpino, Protezione civile e Vigili del fuoco. Loro ieri mattina sono tornati nel territorio di San Vito e Sinnai, passando a pettine una vastissima area rocciosa e boschiva lungo il tracciato del Rio Piocca.

Gli esami di laboratorio

Sul terreno arido, coperto dalla macchia mediterranea, non sono state trovate tracce di Francesca Deidda, né brandelli dei suoi vestiti. Un lembo di stoffa bianco, con macchie rosse, è stato sigillato e portato a Cagliari al Ris. Se la donna è stata davvero uccisa e il suo cadavere nascosto in quella zona lungo l’Orientale sarda, come temono gli investigatori, il rischio è che in due mesi i resti possano essere rimasti in balia di cinghiali e animali selvatici. Le ricerche proseguiranno anche nei prossimi giorni, ma ora tutti gli occhi sono puntati sui laboratori dell’Arma della caserma di San Bartolomeo, dove gli specialisti delle investigazioni scientifiche verificheranno se è possibile utilizzare il materiale biologico presente negli oggetti recuperati e compararlo con quello della 42enne e del marito. Un passaggio investigativo delicato: se i campioni saranno sufficienti per effettuare l’esame più volte e ripeterlo anche in futuro, allora il Ris procederà in autonomia. In caso contrario dovrà informare i difensori di Sollai, gli avvocati Laura Pirarba e Carlo Demurtas, per consentire loro di nominare dei genetisti in vista dell’accertamento tecnico irripetibile.

Si continua a cercare

Oggi si prosegue con le ricerche. La mappa l’hanno tracciata i militari del Ros, esaminando i tabulati del telefonino dell’autotrasportatore e, sino al 31 maggio quando poi è stato definitivamente spento, anche quelli della moglie. Nel frattempo la casa della coppia di via Monastir, a San Sperate, è ancora sotto sequestro: gli investigatori ritengono che sia lì che la donna sia stata uccisa e, per questa ragione, l’abitazione viene passata al microscopio alla ricerca di indizi. Telefonino e computer dell’indagato, infine, sono nelle mani dei tecnici informatici dell’Arma: vogliono estrarre i dati di geolocalizzazione del gps che, se attivo, consentirebbero di dettagliare maggiormente la mappa delle ricerche. Nel frattempo Igor Sollai continua a dirsi estraneo alle contestazioni.

