Nuovi razzi da Gaza e Israele risponde con i caccia 

Tel Aviv. Le ostilità a Gaza vanno avanti da 4 giorni e, al momento, non c'è alcun segnale che faccia intravedere una prossima fine. Anzi la ripresa del lancio dei razzi dalla Striscia - dopo circa 13 ore di calma - ha spinto Israele a lasciare i colloqui indiretti tra le parti. Sembra dunque evaporare per ora il possibile cessate il fuoco mediato dall'Egitto. La tensione resta altissima: i razzi dalla Striscia e gli attacchi sull'enclave palestinese dell'aviazione israeliana mirati contro comandanti militari e postazioni della Jihad si sono susseguiti dalle prime ore del pomeriggio di ieri. Dall'inizio delle ostilità - secondo il portavoce militare - sono partiti da Gaza oltre 900 tra razzi e colpi di mortaio, circa 150 solo ieri. Del totale, 181 sono ricaduti dentro la Striscia. Del resto, un'alta percentuale è stata intercettata dall' Iron Dome ma anche dal nuovo sistema “La Fionda di Davide” entrato in funzione già giovedì a Tel Aviv. I razzi però questa volta non sono stati diretti solo nel sud di Israele (da Sderot a Ashkelon) ma anche in direzione di Gerusalemme.

I morti nella Striscia, tra miliziani e civili (comprese 6 donne e 3 minori), sono - secondo la Wafa - 33 e oltre 110 i feriti. Il totale degli attacchi israeliani sulla Striscia è di 254 e 6 è il numero degli alti comandanti militari della Jihad islamica uccisi da Israele. Una alta fonte politica locale ha ammonito che «gli attacchi mirati che hanno colpito diversi comandanti della Jihad islamica sono anche un messaggio diretto ad Hamas e ad altre organizzazioni terroristiche che minacciano Israele».

