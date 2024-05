Nuovi rattoppi sull’asfalto appena rifatto 

Era stata asfaltata soltanto qualche mese fa. Una delle ultime strade a godere della nuova colata di bitume, tanto che non era ancora stata tracciata nemmeno la segnaletica.

Ma via Perra, nel centro storico, è già stata sventrata. I lavori di ditte esterne, hanno rovinato il nuovo manto, lasciando peraltro un solco da parte a parte che non è stato nemmeno rattoppato. Sorte capitata a molte strade cittadine. Prima sono state asfaltate a nuovo, poi distrutte da lavoro vari.L’elenco è lungo. Basti pensare alle vie della Musica e S’arrulloni dove la pista ciclabile è stata spazzata via dai lavori della rete elettrica, per ora rattoppati con il cemento. Nei giorni scorsi il Comune ha assicurato che entreranno in azione le ditte che si occuperanno di riasfaltare.Ma sono diverse le strade dove sono previsti i lavori. E poi c’è via Bonaria dove nei giorni scorsi l’asfalto era franato per una perdita idrica poi riparata, e dove anche qui ci sono rattoppi in cemento.

