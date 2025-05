Nuovi raid tra India e Pakistan, l’Italia cerca di mediare 

New Delhi. Nonostante i numerosi appelli di tutto il mondo - Italia compresa - alla calma e alla de-escalation, non accenna a spegnersi l’ennesimo fronte di guerra nel Kashmir tra India e Pakistan, che continuano ad accusarsi a vicenda di attacchi che da mercoledì hanno già provocato decine di morti. New Delhi ha accusato Islamabad di aver lanciato raid notturni con «Uav e missili» in Jammu e Kashmir e anche nel Punjab. «Una storia inventata», ha replicato il ministro degli Esteri del Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, mentre l’esercito di Islamabad ha riferito di aver abbattuto almeno «25 droni di fabbricazione israeliana» lanciati dall’India che intanto ha rivendicato di aver distrutto un sistema di difesa aerea a Lahore. I residenti della città pakistana hanno riferito di aver udito il rumore di esplosioni, e le autorità aeronautiche hanno interrotto brevemente le operazioni presso l’aeroporto locale e nella capitale, Islamabad, successivamente riaperti. In serata, forti esplosioni si sono invece udite nel Kashmir indiano, nello scalo della città di Jammu, per un sospetto attacco di droni indirizzato su cinque distretti dell’omonima regione. Il ministro degli Esteri di Delhi Subrahmanyam Jaishankar ha dichiarato che «non è intenzione» di Delhi «aggravare la situazione». Ma ha avvertito che il Paese risponderà in modo «molto, molto fermo» a qualsiasi azione pachistana.

L’India infatti sostiene di avere il «diritto di rispondere» all’attacco ai turisti a Pahalgam, in Kashmir, quando il mese scorso uomini armati hanno ucciso 26 persone, principalmente uomini indù. New Delhi ha accusato Islamabad di aver sostenuto l’attacco, una ricostruzione respinta dal Pakistan. Ma lo scontro è solo l’ultimo capitolo di tensioni tra le due potenze nucleari. L’alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha ribadito l’invito a «dar prova di moderazione». E si muove anche l’Italia: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito di aver avuto due colloqui telefonici con gli omologhi indiano e pakistano ai quali ha espresso «preoccupazione» per l’escalation. «Ho raccolto la disponibilità di entrambe le parti a una de-escalation», ha detto il titolare della Farnesina ricordando che quella è «un’area fondamentale per le nostre esportazioni». Secondo Tajani, «l’Italia è stata ancora una volta portatrice e protagonista di dialogo».

