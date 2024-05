Nuovi punti luce? Spenti da 6 mesi 

Lampioni spenti e strade al buio: di accese, al momento, ci sono solo le polemiche. È ancora ferma al palo l’annunciata rivoluzione dell’illuminazione pubblica cittadina. Mentre corrono i pagamenti delle bollette elettriche da parte del Comune: sino a due giorni fa, certifica il Siope, l’amministrazione aveva già versato 676mila euro.

A sei mesi di distanza dalla presentazione ufficiale del project financing, che aveva visto attorno al tavolo della Giunta oltre al sindaco Massimiliano Sanna e agli assessori all’Urbanistica e ai Lavori pubblici, Ivano Cuccu e Simone Prevete, anche i rappresentanti della City Green Light, Fabrizio Ruggero e Giuseppe Violante, di interventi concreti ancora nessuno.

Le autorizzazioni

Ma qualcosa pare che si stia iniziando a muoversi visto che il dirigente della polizia locale, Gianni Uras, ha firmato un’ordinanza che autorizza a tre mezzi del servizio manutenzione illuminazione pubblica la sosta nei parcheggi a pagamento e nella Ztl per consentire gli interventi. Ma senza troppa fretta.

«Il progetto esecutivo è già stato presentato - fa sapere il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu - siamo nella fase finale della Conferenza di servizi: è stato necessario richiedere un’autorizzazione alla Soprintendenza archeologica per eventuali scavi nelle zone sottoposte a vincolo». L’elaborato relativo alla paesaggistica è atteso a giorni «dopodiché, nell’arco di due settimane al massimo dovremmo avere il parere favorevole di tutti gli enti coinvolti e nomineremo il direttore dei lavori».

Gli interventi

Salvo intoppi, si parte tra fine giugno e inizi di luglio. L’obiettivo è intervenire per comparti, in modo da limitare al massimo i disagi. «Il progetto prevede interventi a carico della Esco City Green Light per 4 milioni 613mila euro mentre la gestione del servizio, che prevede la copertura anche delle manutenzioni, ha un canone annuo di 800mila euro con una durata di 15 anni - aveva sottolineato il sindaco, Massimiliano Sanna – L’intervento rappresenta un’evoluzione importante nella gestione della pubblica illuminazione che permetterà di conseguire risparmi e migliorare sensibilmente lo standard qualitativo della rete, anche con l’investimento in nuove tecnologie».

Il futuro

Oltre cinquemila i corpi illuminanti da sostituire con sorgenti Led di ultima generazione. Oristano, insomma, dovrebbe finalmente uscire dalla penombra (che in qualche zona è letteralmente buio pesto). Nel centro storico è stata scelta una temperatura di colore più calda e, a proposito di tonalità, sono previsti specifici progetti illuminotecnici, volti a valorizzare alcuni dei più importanti monumenti del centro, come Torre San Cristoforo, Palazzo di Città, Palazzo Scolopi e Palazzo Campus Colonna. Nell’attesa, c’è sempre il numero verde 800642120 a cui segnalare eventuali guasti o malfunzionamenti.

