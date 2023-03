«Nuovi punti luce e più sicurezza» 

Per quanto riguarda invece il corrispettivo di fornitura dell’energia elettrica l’aggiornamento sarà automatico in base alle grandezze rivelabili nei periodi di fatturazione. Tanto aumenta tanto il Comune corrisponderà partendo dal costo base dell’energia del 2021. Il costo complessivo di partenza è di 12 milioni per 15 anni.

Sarà la City green light srl di Vicenza ad occuparsi dalla a alla zeta dell’illuminazione pubblica, semafori compresi. La “Green” è stata l’unica società ad aver presentato a marzo scorso all’amministrazione di Andrea Lutzu una proposta di Project financing. Nessun altro competitor si è proposto e così il dirigente dei lavori pubblici, Alberto Soddu, ha chiuso lo pratica portando nelle casse comunali un ribasso del 5% sull’importo a base d’asta di 793 mila euro, pari a 753mila.

I costi

Per quest’anno il costo impegnato è di 651mila euro, nel 2024 e 2025 salirà a 976mila e così a seguire fino al 2038, data di scadenza dell’appalto. Il canone sarà aggiornato annualmente in base agli indici Istat per quanto attiene ai servizi di manutenzione straordinaria e del servizio di gestione dell’energia.

Per quanto riguarda invece il corrispettivo di fornitura dell’energia elettrica l’aggiornamento sarà automatico in base alle grandezze rivelabili nei periodi di fatturazione. Tanto aumenta tanto il Comune corrisponderà partendo dal costo base dell’energia del 2021. Il costo complessivo di partenza è di 12 milioni per 15 anni.

Il contratto

La società si accolla la gestione di 5.266 punti luce, 91 quadri elettrici, 322 lanterne semaforiche e 20 quadri elettrici. I 5.266 punti luce e le lanterne semaforiche saranno efficientate con sistemi di ultima generazione. Saranno sostituiti i sostegni e i pali compromessi per un totale di 827 unità. Il piano prevede anche il rifacimento di 10mila metri di linea elettrica, la realizzazione di 10 attraversamenti pedonali illuminati nei punti più pericolosi, via Cagliari e Diaz su tutti.

Saranno anche realizzati 148 attraversamenti pedonali per ipovedenti e assicurata l’illuminazione della torre di Mariano e del palazzo Campus Colonna. Il consumo energetico annuo degli impianti della pubblica illuminazione da 805.785 kwh scenderà a 560.366m kwh, con un notevole risparmio per il bilancio comunale sempre che il costo non dovesse salire. Quando le lampade saranno totalmente a Led Oristano sarà più illuminata e più sicura.

«Il servizio migliorerà»

Per il sindaco Massimiliano Sanna «Si tratta di un appalto di grande importanza sia per il valore economico che per l’impatto sulla città. Il servizio migliorerà e contestualmente avremo una riduzione dei consumi, tema di straordinaria importanza in questo momento caratterizzato da una crisi energetica senza precedenti».

Per l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete, «l’appalto ha tra i suoi obiettivi principali la sicurezza dei cittadini garantita da una rete di illuminazione efficiente oltre alla valorizzazione monumentale e paesaggistica».

L’assessore alla Mobilità Ivano Cuccu: «Gli impianti semaforici da soli oggi consumano 230mila kilowattora all’anno che incide in misura consistente nel costo energetico».

