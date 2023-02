Nuovi pullman per gli studenti appiedati  

«Corse che saltano, disservizi: molti ragazzi non riescono a raggiungere le strutture scolastiche», tuona Lara Serra, vicesindaca di Oliena, mentre espone un malcontento che a+ccomuna. «Conosciamo il problema, dovuto al parco-mezzi datato», assicura Antonio Moro, assessore regionale dei Trasporti: «Giovedì prossimo presenteremo a Nuoro una ventina di nuovi pullman, dieci sono già in servizio. Entro maggio arriveremo a trenta. L’obiettivo è di avere rinnovato, per la fine dell’anno scolastico, il 50 per cento del parco-mezzi circolante nel Nuorese».

Si sono rivolti al prefetto Giancarlo Dionisi, esasperati. E ieri mattina è stato convocato un tavolo nella sede di via Deffenu a Nuoro. Da una parte i primi cittadini di diversi Comuni di Nuorese e Ogliastra; dall’altra l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, e il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. Nessun problema di personale, stavolta si tratta solo di mettere in servizio un numero maggiore di autobus rispetto a quello attuale - assicura Poledrini -. Posso garantire che stiamo procedendo alle immatricolazion. Molti mezzi saranno destinati alla provincia di Nuoro».

La Regione raccoglie le lamentele e dà risposte. «Abbiamo varato un piano che ha portato all’acquisto di 678 nuovi autobus - precisa l’assessore Moro -. Entro la fine dell’anno saranno 379 quelli che entreranno in servizio. Pure il centro Sardegna ne beneficerà. In base ai nostri programmi, entro maggio saranno una trentina i mezzi nuovi di zecca che serviranno questo territorio. Si tratta di pullman di nuova generazione, lunghi 12 metri, molto confortevoli. Intanto, già a febbraio, marzo e aprile arriveranno dei nuovi mezzi (18), come testimonia anche la presentazione ufficiale che si terrà la mattina del 16 febbraio proprio a Nuoro».

Notizie che confortano, quelle che giungono da Arst e Regione, dopo settimane di passione. Negli ultimi tempi si sono visti studenti appiedati, così come molti lavoratori pendolari. Quindi, viaggiatori costretti a convivere con innumerevoli difficoltà. «I nostri studenti hanno dovuto affrontare viaggi da incubo e molti hanno perso le lezioni», sentenzia Fabiana Casu, vicesindaca di Bari Sardo. Angela Testone, sindaca di Dorgali, aggiunge: «I problemi sono stati amplificati anche dalla mancanza di dialogo con Arst». Tore Ghisu, primo cittadino di Borore: «Speriamo che questi fatti non si ripetano: il diritto allo studio dev’essere garantito».