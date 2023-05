«Nuovi progetti, è un assalto» 

Non si fermano i progetti per l’installazione di pale eoliche a Villanovaforru. Dopo l’assemblea pubblica di lunedì scorso indetta dal sindaco Maurizio Onnis, dove la comunità ha espresso un forte disappunto contro i 4 aerogeneratori che cadranno sul territorio comunale, non si ferma l’assalto al vento della Marmilla. Giovedì sono arrivati a Villanovaforru altri quattro emissari di una multinazionale che hanno illustrato al sindaco un nuovo progetto, non ancora depositato al ministero. «Erano in quattro, sardi, e proprio per questo motivo ho detto loro che dovrebbero vergognarsi di fare questo mestiere: che cosa ci state a fare qua», ha asserito Onnis.

Il nuovo progetto

Consta di ulteriori 12 pale eoliche da posizionare tra Sardara, Sanluri, Villanovaforru. Una di queste sarà sistemata a Villanovaforru – e così saranno cinque -, sempre da 6 megawatt l’una. Onnis non si perde d’animo. Da sindaco si schiera contro le multinazionali e contro le imposizioni dall’alto non concordate con le persone che abitano il territorio. Promette battaglia per fare capire alla sua gente che cosa fare per salvare il territorio dal pericolo eolico.

Gli espropri

Un grande supporto arriva dai concittadini, direttamente interessati agli espropri. Circa 250 particelle di terreno dovranno essere espropriate. «Oltre a modificare in negativo il nostro paesaggio, noi abbiamo un altro concetto di energia pulita e il fatto che ciò ci venga imposto non è corretto, e in più i terreni hanno valore affettivo». Lo dicono gli agricoltori Gianfranco Cilloco e Fulvio Farris. A ribadire un secco no anche Marco Pisanu, presidente dell’Unione dei Comuni della Marmilla: «Cr ediamo in uno sviluppo basato sul nostro inestimabile patrimonio culturale e non permetteremo che venga devastato dalle multinazionali. L’esempio di transizione energetica viene proprio da Comuni di Villanovaforru e Ussaramanna che hanno costituito le prime comunità energetiche e altri in Marmilla si apprestano a costituirle». Sui due progetti già presentati al ministero ci sono brutte notizie per la popolazione di Villanovaforru. Dagli avvocati di una delle società è arrivata la richiesta di certificazione di destinazione urbanistica per oltre 130 particelle di terreno. Il primo passo verso l’esproprio.