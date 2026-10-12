Nuovi problemi con l’acqua di rete: vietato il consumo a Nebida 

Nuovo allarme sulla qualità dell’acqua nel territorio di Iglesias. Il sindaco Mauro Usai ha firmato l’8 ottobre un’ordinanza che vieta di utilizzare l’acqua della rete di Nebida come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Il provvedimento, ad oggi ancora valido, segue la segnalazione della Asl Sulcis Iglesiente, dopo le analisi di un campione prelevato il 5 ottobre in via Lamarmora, risultato non conforme per la presenza di coliformi totali ed Escherichia coli, indicatori di contaminazione microbiologica.

Solamente un mese fa un problema analogo aveva interessato la rete idrica del centro cittadino, con il superamento del parametro degli enterococchi intestinali e un divieto esteso a tutti gli usi, che aveva di fatto paralizzato la città. L’emergenza era poi rientrata dopo nuovi controlli e il ripristino della potabilità. Questa volta le restrizioni riguardano la sola Nebida e sono più circoscritte: l’acqua può essere utilizzata per l’igiene personale e domestica, ma non bevuta né impiegata negli alimenti. Ora Abbanoa dovrà verificare le possibili cause, effettuare i controlli necessari e ripristinare le condizioni di potabilità. Al momento non è indicata una data per la revoca del divieto. (ma. l.)

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