Nuovi pontili fermi in laguna da vent’anni 

Pontili acquistati 20 anni fa per galleggiare in laguna e consentire l’aumento dei posti per l’ormeggio delle imbarcazioni da pesca, giacciono accatastati nel dimenticatoio, a pochi passi dal ponte romano, monumento situato all’ingresso del paese.

Tutto fermo

Da quell’acquisto si sono succedute 4 amministrazioni comunali ma quel legname è rimasto accatastato a terra senza mai essere posizionato in laguna per lo scopo per cui era stato acquistato. L’opposizione rispolvera l’argomento segnalando che l’attuale sindaco Ignazio Locci, quando era in Consiglio regionale, più volte aveva denunciato l’incauto acquisto di quel materiale. «Dopo 12 anni, nel 2016, comparivano articoli di denuncia da parte dell'allora consigliere regionale, Ignazio Locci - dice Ester Fadda, capogruppo dell’opposizione - quei pontili, da allora, giacciono ancora abbandonati in prossimità del luogo in cui sarebbero dovuti essere montati e allestiti a servizio della piccola pesca. Ma dal 2017 a guidare la città è proprio lui con la sua squadra e nulla è stato fatto in merito. Quei pontili sono ancora là, pronti all'uso ma inutilizzati». Per l’opposizione si tratta di «una grave incompiuta, un assurdo spreco del denaro pubblico, che si somma all’assenza di un canale navigabile atteso da lungo tempo. Una grave assenza della politica locale».

L’investimento

La spesa sostenuta a suo tempo ammonta a circa 600 mila euro. Rientravano in un progetto molto più ampio che invece si è fermato ancor prima di partire. «Intanto non rinnego nulla di quanto dichiaravo a suo tempo in merito all’argomento - dice Ignazio Locci - e l’occasione è buona proprio per evidenziare come la differenza dei ruoli porti ad esaminare le problematiche da punti di vista diversi. I faldoni relativi a quei pontili sono nella mia scrivania e qualora l’opposizione ne volesse prendere visione, lo può fare tranquillamente, quando vuole. Allo stato attuale, purtroppo, non abbiamo le risorse disponibili per poter posizionare i pontili in laguna. Mi piacerebbe poterli posizionare davanti a piazza Ferralasco, proprio per aumentare i posti barca per i pescatori. La mancanza di risorse e la necessità di concentrare l’azione amministrativa su altro, ha determinato il risultato che è sotto gli occhi di tutti. Non escludo di potermene occupare, qualora riuscissimo a trovare le risorse necessarie».

