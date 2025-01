Nuovi ponti, lavori fantasma 

A distanza di mesi dalla demolizione dei ponti, usati come passaggio pedonale sul rio Piras, a Gonnosfanadiga non si hanno più notizie sulla costruzione di quelli nuovi, che sarebbero dovuti essere realizzati entro la fine 2024. I lavori – del costo di seicentomila euro – hanno subito diversi ritardi, prima a causa dell’aumento dei costi dei materiali, poi per lungaggini burocratiche e oggi (demolizione a parte) non si hanno date certe né per l’inizio né per la fine delle opere.

Le critiche

«La questione dei ponti purtroppo va avanti da troppo tempo e a farne le spese sono i cittadini. Sono passati anni, si sono susseguite diverse amministrazioni e la mancata manutenzione delle infrastrutture ha portato alla necessità di costruirne di nuovi, generando un danno erariale al Comune – dice Sisinnio Zanda capogruppo di minoranza –. Quando si è giunti all'approvazione del progetto da parte di questa amministrazione ho chiesto più volte se fosse possibile iniziare con degli interventi che rendevano utilizzabili gli attraversamenti. Dall’avanzo di amministrazione vennero destinati i fondi per la loro realizzazione ma si è tergiversato sulle procedure quando invece erano necessarie decisioni rapide e straordinarie, ad oggi pur con proclami di inizio lavori e dopo aver abbattuto i vecchi ponti i tempi si dilatano e i nostri concittadini devono allungare i loro percorsi per mandare a scuola i propri figli o per fare la spesa. Va avanti così da circa sei anni».

In cantiere

A Zanda replica il sindaco Andrea Floris: «I lavori non sono fermi, quello che non si vede dall’esterno è purtroppo la mole di lavoro che c’è dietro ogni fase dei progetti. I ponti sono stati smantellati qualche mese fa ma, in questo lasso di tempo, non siamo stati con le mani in mano. Abbiamo verificato e la ditta che deve provvedere alla costruzione dei nuovi attraversamenti pedonali sta lavorando per avere pronte le varie parti che verranno assemblate. Il progetto che è stato approvato non riguarda un piccolo ponte facile da montare in loco ma una struttura in acciaio che necessita di un certo lavoro». Conclude Floris: «Voglio tranquillizzare i miei concittadini: siamo vigili sulle opere che abbiamo avviato e ci assicuriamo ogni giorno che vengano portate a termine in maniera corretta».

