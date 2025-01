Nuovi pennelli a mare contro l’erosione 

Completare i lavori già avviati lungo il litorale di Frutti d‘Oro e avviare la progettazione di quelli che proteggeranno Torre degli Ulivi e Picciau: il Comune è al lavoro per aggiungere i tasselli conclusivi della barriera a mare sul litorale di Capoterra. Il primo passo sarà quello di terminare gli interventi sui tre pennelli principali di Frutti d’Oro e realizzarne uno nuovo: il Comune auspica di aprire il cantiere prima della fine dell’anno.

Frutti d’Oro

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, descrive gli interventi di completamento del lotto di Frutti d’Oro: «Previsti il sollevamento di 90 centimetri della parte sotto la superficie del mare dei pennelli e la costruzione di un nuovo pettine, per questi lavori sono stati stanziati dalla Regione 2 milioni di euro, la fase autorizzativa è a buon punto. Abbiamo ricevuto di recente 90mila euro per la progettazione dei pennelli di Torre degli Ulivi e di Picciau, lavori per noi fondamentali perché, soprattutto nel primo condominio, ci sono ormai diverse abitazioni a ridosso del mare. Il progetto di messa in sicurezza dall’azione erosiva del mare è fondamentale per Capoterra, visto che nel litorale stiamo investendo tanto per realizzare una pista ciclabile e altre opere che valorizzeranno la nostra costa».

L’iter

Il sindaco, Beniamino Garau, si sofferma sulla lunga fase autorizzativa, ma anche sui ricorsi e lo stop dei lavori che dopo anni non ha ancora permesso di completare il progetto: «Il percorso di questo progetto è lungo è travagliato, ci auguriamo entro un paio d’anni ci completarlo e mettere così definitivamente al riparo dal rischio mareggiate i punti più sensibili del nostro litorale. I primi risultati del posizionamento dei pannelli a Frutti d’Oro si sono già visti, abbiamo recuperato tratti di arenile che erano andati perduti, la sabbia, oltretutto, è molto chiara e di buona qualità».

Il Comune

Il progetto di messa in sicurezza della costa era partito durante la consiliatura guidata dal sindaco Giorgio Marongiu: il capogruppo del Pd Efisio De Muru allora ricopriva il ruolo di assessore ai Lavori pubblici: «Il progetto iniziale era molto diverso da quello poi approvato dalla Regione, la nostra idea era quella di proteggere soprattutto le abitazioni, ma alla fine aveva prevalso la tutela del paesaggio. Protezione dalle mareggiate e ripascimento sono importanti, ma bisogna considerare che la linea residenziale lungo la costa ha cambiato la morfologia del territorio: serviranno anche interventi di naturalizzazione e di mitigazione».

