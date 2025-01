Nuovi pavimenti nel parco di Asusa 

Cantiere aperto nella piazza adiacente al parco giochi in località Asusa. Dopo gli interventi sull’area giochi con la sostituzione del pavimento gommato ormai consumato, la sistemazione di alcuni giochi e la collocazione di nuovi, si interviene nello spazio che, soprattutto dalla primavera all’autunno, viene utilizzato sia dai bambini sia per le feste paesane. Le condizioni della pavimentazione ormai erano critiche. Troppe le mattonelle rotte, troppi cocci in giro tanto da rendere questo spazio pericoloso. Oltre alla sistemazione della pavimentazione i lavori prevedono la collocazione di due tavoli con sedute in calcestruzzo, di un forno prefabbricato appena fuori dalla cucina del punto ristoro presente nel parco. La spesa che il Comune dovrà sostenere è di circa 40 mila euro. «Si tratta», ha detto l’assessora all’Urbanistica Monica Contini, «di lavori che mirano alla valorizzazione del nostro parco».

