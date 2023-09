Nuovi parroci:  le nomine di Mura 

Piccole parrocchie, sacerdoti in età avanzata, quasi nulle le ordinazioni di nuovi presbiteri. Per far fronte alle criticità ma anche per contenere le spese, la diocesi di Lanusei, su indicazione del Vaticano, ha disposto l’accorpamento di parrocchie con un solo parroco e altri sacerdoti collaboratori. Il vescovo, Antonello Mura, ha inaugurato sabato a Lotzorai la mini rotazione dei parroci, presenziando all’insediamento di don Evangelista Tolu, 44 anni, originario di Orune, e attuale guida pastorale di Girasole. Anche lui si farà in due per portare la parola di Dio in entrambe le comunità. Sotto il profilo strettamente burocratico a Sant’Elena (Lotzorai) sarà amministratore parrocchiale. Lo supporterà padre Joy Mattamal, nominato suo collaboratore per le parrocchie di Nostra Signora di Monserrato (Girasole) e Lotzorai.

Qui il religioso dell’Ordine della Mercede, 51 anni di origini indiane ha preso possesso della casa parrocchiale di Lotzorai. A Lotzorai don Tolu e padre Mattamal subentrano a don Damiano Randriandrianina (54) che a Sant’Elena ha chiuso un ciclo quinquennale e si appresta a insediarsi a Triei, nella parrocchia intitolata ai santi Cosma e Damiano. Qui il sacerdote venuto dal Madagascar sarà collaboratore del parroco don Mariano Solinas per Baunei e Santa Maria Navarrese. Don Alfredo Diaz, nato in Venezuela 31 anni fa, sarà pastore d’anime nelle parrocchie di San Valentino martire a Sadali, San Michele Arcangelo a Esterzili e Beata Vergine Immacolata di Seulo. Sarà il diacono Ignazio Flumini il suo collaboratore per le tre parrocchie.

