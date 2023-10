Nuovi parroci in arrivo a Tratalias e Matzaccara  

La cancelleria vescovile di Iglesias, ha reso noto le nomine effettuate per le parrocchie di Tratalias e Matzaccara dall’amministratore apostolico della Diocesi, Il cardinale Arrigo Miglio.

A Tratalias, è stato nominato, don Mauro Coni, 56 anni, arciprete parroco della parrocchia Vergine di Monserrat di Tratalias, che va a sostituire Don Francesco Mannu. Prenderà “servizio” domenica 22 ottobre come fa sapere il sindaco Emanuele Pes: «Ringrazio la Curia e il cardinale per essere riusciti in breve tempo a risolvere una situazione molto complicata, aspettiamo il nuovo parroco, sapendo di avere continuità in quando ha seminato don Francesco». Il nuovo parroco lascia la chiesa di San Giuseppe di Rio Murtas (Narcao) di cui era amministratore dal 2018, e mantiene la carica di parroco per la chiesa d di San Giacomo Appostolo di Perdaxius. A Matzaccara il nuovo parroco della chiesa di Sant’Elena Imperatrice sarà don Luca Manconi coadiuvato dal diacono Domenico Grillo. Andrà a sostituire don Pietro Desogus, scomparso lo scorso maggio. «Siamo felici della nomina – dice la sindaca Elvira Usai – e auguriamo a don Manconi un fruttuoso lavoro a Matzaccara». (f. m.)

