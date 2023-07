«Nuovi parchi e oasi per difendere  il territorio dell’Isola» 

«Vogliamo aprire una nuova fase, rilanciando e aggiornando programmi e strategie, avvicinandoci di più ai giovani per coinvolgerli nelle nostre iniziative». Antonio Canu, radici sassaresi, ambientalista, esperto in gestione di aree protette, giornalista e scrittore, ha appena assunto il ruolo di coordinatore del Wwf Sardegna. Per più di 30 anni ha ricoperto il ruolo di responsabile nazionale delle Oasi dell’organizzazione.

Quali sono gli obiettivi del Wwf in Sardegna?

«Dobbiamo continuare la nostra opera a difesa del territorio e della biodiversità sia operando concretamente, come nel caso delle oasi e dei progetti sulle specie e gli ecosistemi, sia sensibilizzando le comunità sui temi ambientali e mettendo a disposizione competenze e proposte e, quando necessario, anche le critiche verso chi governa. La Sardegna è da sempre una priorità per il Wwf».

Come tutelare in modo efficace il territorio?

«Dobbiamo superare le polemiche del passato, pensiamo al parco del Gennargentu, e ragionare in prospettiva. Mai come adesso si percepisce il valore del territorio e delle risorse che produce. È un capitale che va salvaguardato e gestito con precauzione e intelligenza. La parola parco seppure antica, non è mai stata così attuale. C’è poi l’emergenza climatica e la necessità di una politica energetica che contribuisca, con i fatti, a superarla. Inoltre, debellato un fenomeno storico e certamente fuori tempo, come il bracconaggio. Il basso Sulcis è uno dei cosiddetti luoghi caldi censiti a livello nazionale. Ogni anno vengono catturati con reti e trappole centinaia di migliaia di pettirossi, merli e tordi. Una vera e propria strage».

C’è poi il grande patrimonio legato alla biodiversità.

«Un patrimonio straordinario, sia dal punto di vista vegetale che animale. Se il primo è conosciuto, circa 2500 specie di flora vascolare di cui 340 endemiche, il secondo lo è parzialmente. Occorre migliorare le conoscenze in questo campo per agire con più efficacia».

In Sardegna possono nascere nuove Oasi Wwf oltre a quelle già esistenti di Monte Arcosu, Scivu e delle Steppe nella piana di Ozieri?

«Dipende da vari fattori. Dal valore naturalistico, dall’opportunità del momento, dalla necessità, intesa come rischio per una determinata area o ambiente. A cui si aggiunge la fattibilità operativa e la sostenibilità economica. Gestire un’area protetta deve essere fatto al meglio delle possibilità. Se penso alla Sardegna, non nascondo che sarebbe utile farne nascere altre».

In tema di tutela ambientale che cosa deve fare la Regione?

«Sarebbe tempo di istituire i parchi naturali previsti dalla normativa regionale, di investire risorse sulla difesa del territorio, sulla prevenzione delle minacce al patrimonio ambientale, penso agli incendi, alla desertificazione, al dissesto idrologico. Inoltre, è necessario intensificare la lotta al bracconaggio, regolare la tutela della biodiversità con leggi specifiche, come quella sulla flora selvatica, promuovere una politica energetica che cancelli per sempre le fonti fossili. Mi verrebbe anche da chiedere, ma questo vale per tutte le amministrazioni, di tenere conto del ruolo delle associazioni ambientaliste. Di recente abbiamo chiesto alla Regione di riattivare la nomina delle guardie volontarie a sostegno delle attività di controllo della caccia e non solo. Siamo in attesa di riscontro».

Come trovare un equilibrio tra protezione dell’ambiente e sviluppo turistico in Sardegna?

«Il turismo, se gestito bene, è perfino un alleato per la tutela ambientale. In molti Paesi, come il Sudafrica o il Costarica, il turismo porta risorse alla gestione dei parchi nazionali. Certo, deve essere meno prodotto industriale e più offerta esperienziale, deve porsi delle regole, educare al rispetto del territorio e delle comunità. Il turismo di oggi privilegia luoghi naturali, ben conservati, dove al piacere della vacanza si aggiunge la ricerca del salubre, dell’autentico, del caratteristico. Bisogna superare i modelli del passato».

