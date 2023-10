Nuovi parcheggi, slitta la consegna dei lavori 

I nuovi parcheggi fra piazza don Piras e via Tazzoli saranno pronti a fine novembre. Una nuova scadenza fissata per il cantiere in corso nel centro storico di Selargius, dopo l’ultima richiesta di proroga presentata dall’impresa che sta realizzando l’area per la sosta gratuita a due passi da piazza Vergine Assunta, per via di alcune problematiche legate a un allaccio idrico e un quadro elettrico da spostare per consentire di completare l’intervento.

Il termine ultimo per concludere i lavori - iniziati lo scorso maggio - slitta al 24 novembre, poi spazio all’inaugurazione e all’apertura del parcheggio pubblico, il secondo in città dopo quello realizzato anni fa in piazza Martiri di Buggerru. Un intervento da 450mila euro: quattrocentomila sono stati finanziati dalla Regione, gli altri cinquantamila sono risorse comunali. Gran parte del finanziamento è servito per l’esproprio della casa campidanese e di un terreno privato, il resto - poco meno di 150mila euro - sarà utilizzato per realizzare i nuovi parcheggi: 58 in tutto, di cui 14 riservati ai motorini. In una zona strategica della città, vicina al teatro comunale, alla biblioteca per i ragazzi e al centro di aggregazione che si trovano all’interno del parco di Sì ‘e Boi.

