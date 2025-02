Nuovi parcheggi nel Pip 

Cantiere aperto, operai e mezzi sul posto: sono cominciati ufficialmente i lavori per la realizzazione «di una bretella stradale nel Pip e parcheggi». Le operazioni, annunciate da tempo dall’amministrazione sansperatina, si concentrano nella zona artigianale del paese, quella all’ingresso del paese sulla provinciale numero 4.

«L’intervento prevede la costruzione di una nuova bretella stradale nel Piano per gli insediamenti produttivi in località Is Spinargius», si legge in una nota esplicativa firmata dall’amministrazione comunale. «L'opera», si prosegue nel dettaglio, «avrà il compito di collegare la via delle Canne con la via degli Asfodeli, con l'obiettivo di migliorare la circolazione stradale nella zona».

Il quadro economico complessivo dell'intervento ammonta a quasi 310mila euro, di cui 234 destinati ai lavori. L’intervento, avevano spiegato il sindaco Fabrizio Madeddu e l’allora assessore alla viabilità Roberto Schirru al momento dell’annuncio delle operazioni, «nasce dalle richieste degli esercenti e da chi giornalmente frequenta quella zona per lavoro. Specialmente i parcheggi erano una delle richieste più importanti». (m. p.)

