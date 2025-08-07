Nuovi parcheggi, ma restano le polemiche 

Metà dei ventidue parcheggi situati nella piazza Conte Ugolino, verrà destinata ai residenti della Ztl. Lo ha annunciato l'assessore alla viabilità Francesco Melis: «Questi posti auto, attualmente su striscia bianca, andranno a implementare quelli già a disposizione dei cittadini che risiedono all'interno del centro storico». Il provvedimento non placa però il malcontento generale che, fin dai primi passi, ha accompagnato il percorso di approvazione del regolamento della nuova Ztl.

Le reazioni

Gianni Loi, storico libraio di Iglesias, non nasconde le sue perplessità: «La drastica riduzione dei parcheggi sta provocando un lento ma continuo allontanamento dei cittadini dal centro. Se prima si aveva la possibilità di sostare, anche solo per il tempo necessario a sbrigare una commissione o effettuare un acquisto, ora non si può più: questo va a incidere negativamente su commercianti e artigiani che si trovano già con l'acqua alla gola». Per il consigliere di opposizione Simone Saiu, il problema non è solo quello della carenza dei parcheggi: «Andrebbe completamente rivisto il macchinoso regolamento messo a punto per la nuova Ztl. Per esempio, i commercianti hanno il pass di transito per carico e scarico solo fino alle nove del mattino, con tutte le problematiche che questa rigida limitazione potrebbe causare. Tutto questo, chiaramente, penalizza le attività che danno lustro, identità e lavoro al centro storico».

Centro storico

La nuova destinazione di parte dei parcheggi di piazza Conte Ugolino non ha quindi destato un grosso entusiasmo tra le viuzze de Sa Costera. «I nuovi posti auto - spiega Antonio Sanna - non sono sufficienti a compensare il numero di quelli eliminati in questi giorni con il posizionamento delle colonnine. Senza considerare che la quasi totalità dei mezzi che sostavano nelle vie ora interdette, appartengono comunque agli stessi residenti che, come in una spirale infinita, andranno a contendersi i sempre più limitati parcheggi con gli abitanti delle altre vie». Insomma, si tratta di una situazione ingarbugliata lungi dal trovare il bandolo della matassa o, quantomeno, un punto di incontro tra le parti coinvolte. Un invito al dialogo e al confronto è auspicato da Giuseppe Pilloni, presidente del Consorzio Iglesias Città Regia: «Sarebbe opportuno, in questa situazione di forte conflittualità, trovare delle soluzioni condivise ed efficaci che plachino le tensioni».

