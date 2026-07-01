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Monserrato.
02 luglio 2026 alle 01:36

Nuovi parcheggi, l’attesa continua 

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Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Monte Marganai, nell'area tra via Cabras e via Arcuentu. Il cantiere, avviato alla fine di aprile, rientra nell'intervento di riqualificazione della lottizzazione di Su Pardixeddu e prevede la realizzazione di 45 posti auto, affiancati da un piccolo parco destinato al quartiere.

«Attualmente i lavori sono fermi, ma l'obiettivo è recuperare un'area degradata e trasformarla in uno spazio utile per i residenti», spiega l'assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. L'intervento punta anche ad alleggerire la pressione del traffico e della sosta nel centro storico, offrendo possibilità di parcheggio e rendendo più agevole la mobilità. L'opera rientra nel più ampio programma di riqualificazione urbana portato avanti dall'amministrazione comunale. «Secondo il cronoprogramma – afferma l’assessore - il cantiere sarà completato entro la fine di dicembre».

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