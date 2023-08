Nuovi parcheggi, in arrivo 375mila euro 

In arrivo i fondi per migliore la viabilità di Quartucciu. In tutto 375mila euro per realizzare nuovi parcheggi e marciapiedi nel centro urbano. È la cifra chiesta dall’assessorato ai lavori pubblici che ha presentato alla Giunta il progetto esecutivo - approvato - per la messa in sicurezza delle strade della cittadina. Trecentomila euro arrivano dalla Regione e i restanti 75mila, invece, da fondi comunali.

L’assessore

«I lavori nell’ambito di un intervento complessivo di riqualificazione urbana e razionalizzazione della mobilità pedonale, riguardano la realizzazione di due parcheggi – spiega l’assessore Walter Caredda -, uno in un’area incolta in prossimità della rotatoria del cimitero, recentemente realizzata e l’altro nella parte finale del vicolo cieco che è una traversa di via Don Minzoni. E poi è previsto il rifacimento dei marciapiedi in via Borsellino, via Cirenaica, via Giave e alcuni interventi puntuali in via Le Serre e in via della Pace, dove dobbiamo rifare il manto stradale usurato dal cimitero fino all’incrocio con via Quartu».

Più parcheggi

Un ulteriore parcheggio nella zona del cimitero consentirà così di ampliare la disponibilità dei posti auto sia per i residenti che per gli utenti che quotidianamente frequentano il camposanto. Così come quelli nella traversa di via Don Minzoni garantirebbero i posteggi per i residenti.

Barriere

Poi c’è il capitolo barriere architettoniche, da sempre uno dei problemi più urgenti nelle strade quartuccesi.

«Il progettista ha verificato le diverse situazioni evidenziando le priorità in relazione allo stato di conservazione dei luoghi, a quello delle pavimentazioni pedonali esistenti e alla necessità di eliminare le barriere architettoniche per garantire un collegamento sicuro e semplice con il parco di via Le Serre e il cimitero», aggiunge Caredda. «Con il rifacimento del manto stradale ormai usurato di via della Pace viene completato l’intervento di maggiore importanza eseguito in prossimità del cimitero. Quanto a via Borsellino, via Cirenaica, via Giave e via Le Serre gli interventi previsti permetteranno sicuramente di migliorare e mettere in sicurezza tratti pedonali frequentemente utilizzati dai cittadini che abitano nella zona».

RIPRODUZIONE RISERVATA