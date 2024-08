Nuovi parcheggi disabili nel lungomare 

Non solo spiaggia inclusiva con passerella, lettini senza barriere e sedie job, ma anche parcheggi per le persone con disabilità davanti all’arenile. Il Comune nei giorni scorsi ha tracciato i tre stalli nella parte finale del Poetto, al confine con il Margine Rosso, altri due sono stati ricavati nel resto del lungomare.

Un modo per rendere le spiagge quartesi sempre più a misura di disabile. L’iniziativa si somma a quella dello stabilimento balneare “Controvento” dove la società Sardegna Inclusiva - braccio operativo commerciale dell’associazione Tiria Noa che ha ottenuto il patrocinio del Comune - ha reso accessibile a tutti quella parte di arenile. Il tratto di spiaggia - dotato di un solarium, passerelle per facilitare l'accesso alla sabbia e una sedia Job - è stato riadattato per permettere a tutti di godere del mare in totale autonomia e sicurezza. Un progetto realizzato grazie alla collaborazione di diversi imprenditori locali che hanno deciso di sponsorizzare l'iniziativa, contribuendo così a un obiettivo ambizioso: attrezzare le spiagge dei Comuni sardi e renderle accessibili a tutti. Anche l’amministrazione comunale di Quartu ha fatto la sua parte - oltre a concedere il patrocinio al progetto - realizzando più stalli dedicati ai bagnanti con disabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA