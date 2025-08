Nuovi parcheggi disabili e rosa davanti all’asilo 

Due nuovi parcheggi per persone con disabilità e un parcheggio rosa per le donne incinteo con bimbi piccoli, tutti davanti all’asilo nido. Sono arrivati in via Toscana, come annuncia l’Albo pretorio comunale in un’ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Locale Giorgio Desogus.

Le novità non finiscono qui, viene infatti stabilito in modo definitivo il senso unico di marcia; «finora era una consuetudine, ma mai reso ufficiale», spiega Desogus, «con questo senso accogliamo le richieste dei residenti, e inoltre sarà possibile parcheggiare sul lato destro della strada». Un po’ di aiuto quindi per la continua fame di parcheggi in centro.

«Qui vige il divieto d'accesso ai non residenti, ma per consentire la fruizione del baby parking i genitori dei bambini vengono autorizzati al passaggio dalla Polizia Locale, ed è stato realizzato lo stallo rosa per il parcheggio momentaneo», riassume il vicesindaco e assessore ad Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita.

RIPRODUZIONE RISERVATA