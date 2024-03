Nuovi parcheggi dalla riqualificazione dell’ex mobilificio 

È una delle ultime aree strategiche, forse la più importante, rimasta nel centro della città per il suo sviluppo urbanistico. Ma il suo prestigio è legato alla vicinanza con il mercato di San Benedetto. Per l’area (di proprietà privata) che va da via Bacaredda a via San Rocco (dove c’è il mercato) e abbraccia l’ex mobilificio Marino Cao, oltre 11mila metri quadrati, può essere l’inizio di una rivoluzione. Ci crede il Comune che lo scorso autunno ha sì bocciato la bozza preliminare di progetto di riqualificazione dell’area presentata dai privati (per difformità al Puc) ma ha anche fissato alcune linee guida per far capire cosa fare e dove farlo. Il nodo sono i parcheggi: l’idea di base dell’amministrazione, oltre a costruire nuovi edifici residenziali, è quella di un sottoparco di collegamento con l’area del mercato, una grande piazza con tanto verde, arredi urbani, servizi, piccole attività commerciali (di quartiere) e, soprattutto, una grande area dedicata ai parcheggi.

Dopo il “no” del Comune, sono cominciate una serie di interlocuzioni con i privati proprietari dell’area per capire se ci fosse l’intenzione di presentare un nuovo progetto, più “aderente” alle linee guida. Quel dialogo, per ora, sembra interrotto. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA