19 gennaio 2026 alle 00:28

Nuovi pannelli  per indicare  i posteggi liberi 

Non solo nuovi parcometri in tutta la città, è in arrivo anche un sistema per la rilevazione dei posti disponibili, con relativi cartelli digitali. Sono le novità per il 2026 introdotte da InnovaQuartu relativamente al servizio di sosta a pagamento nel territorio comunale. I pannelli informativi - che indicheranno la presenza o meno di parcheggi liberi - saranno posizionati nella zona più centrale della città, tra il palazzo comunale e il mercato, così come in piazza Venezia, nella zona degli uffici Asl e della clinica ospedaliera, in via Bizet e in via Turati. Attiva anche una nuova applicazione per pagare la sosta senza recarsi alla colonnina: Tap&Park, app che va ad aggiungersi a quelle già utilizzabili per la sosta a Quartu, EasyPark, MoneyGo e Telepass. «L’integrazione dei sensori e dei pannelli luminosi non è un semplice aggiornamento tecnologico, ma una soluzione strategica per ridurre il traffico di ricerca», commenta l’assessora alla Mobilità Elisabetta Atzori.

