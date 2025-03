Nuovi paletti contro la sosta selvaggia 

Via gli archetti di metallo che limitano gli spazi per il passaggio dei pedoni e creano barriere architettoniche, tutti da sostituire con dissuasori meno impattanti. Il Comune di Selargius, ha già affidato l’acquisto di nuovi paletti - per 20mila euro circa - che andranno posizionati per scongiurare la sosta selvaggia in città.

I motivi vengono spiegati in una recente determina comunale: «In alcune vie cittadine sono posizionati elementi “parapedonali” che in qualche caso, anche per via delle ridotte dimensioni del marciapiede, riducono lo spazio di percorrenza a scapito di particolari categorie di persone con ridotta o impedita capacità deambulatoria. Considerato però che la rimozione tout court delle attuali strutture rigide porterebbe ad un incremento del fenomeno della sosta sui marciapiedi, si procederà con la sostituzione». Da qui la decisione di acquistare una serie di paletti come quelli installati in via Ariosto, in via Trieste e via San Salvatore.

