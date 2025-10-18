Nuovi oss per tutto il Sarrabus

Quarantaquattro nuovi operatori socio sanitari (Oss) pronti ad entrare in servizio. Sono tutte persone residenti nei Comuni di Castiadas , Muravera , Villaputzu , San Vito e Villasimius che hanno concluso il corso di formazione ospitato – a partire dallo scorso marzo – nella borgata di San Pietro, a Castiadas.

Unione dei Comuni

Un corso promosso dall’Unione dei Comuni del Sarrabus e, in particolare, dall’allora presidente Eugenio Murgioni (sindaco di Castiadas): «Nel Sarrabus siamo sprovvisti di queste figure fondamentali – spiega Murgioni – per questo proposi di far partire e finanziare un corso per Oss. Nessuno, cioè, avrebbe dovuto pagare nulla. Siamo stati tutti d’accordo, in questo caso l’Unione dei Comuni ha dimostrato di sapersi muoversi molto bene».

Oltre ottanta le domande di partecipazione ma il corso era riservato ad un massimo di cinquanta persone, dieci per ogni Comune dell’Unione: «Già è uno splendido risultato – aggiunge Murgioni – vedere che il Sarrabus si arricchisce di quasi cinquanta operatori. Adesso potremo garantire una migliore assistenza socio-sanitaria dal momento che anche noi siamo sempre più interessati da dinamiche di invecchiamento della popolazione e da bisogni di cura vicini alle famiglie». In ogni caso «l’auspicio – conclude Murgioni – è che l’Unione faccia partire un secondo corso. Riusciremo così a recuperare anche gli esclusi della prima fase».

In campo

Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu rilancia: «È stato un bell’esempio di come dovrebbe funzionare sempre l’Unione, tutti i sindaci allo stesso modo hanno voluto con molta determinazione questo progetto. Sarebbe auspicabile che iniziative simili si ripetano in diversi settori, non solo sulla sanità. Non sarebbe male formare persone specializzate nel turismo o anche nel settore aerospaziale. Sono figure ricercate che mancano nel Sarrabus».

Gli esami finali per diventare Oss (e ottenere la certificazione ufficiale) si terranno in due sessioni: la prima termina è terminata venerdì, la seconda va da oggi a martedì. Alcune partecipanti, al momento in dolce attesa, potranno sostenere l’esame più avanti.

Le opportunità

Tutti, oltre alle lezioni in aula, hanno fatto pratica nelle principali strutture sanitarie del territorio, a partire dal San Marcellino di Muravera. Proprio al San Marcellino, solo per fare un esempio, servirebbero diversi nuovi Oss (c’è comunque già una graduatoria dalla quale attingere) e almeno ulteriori quindici se – come ipotizzato dal direttore della Asl di Cagliari Roberto Massazza – dovesse riaprire il reparto di Ortopedia. Se poi dovesse decollare la casa di comunità ne se servirebbero ancora altri venti. Senza considerare il fatto che, in un territorio periferico, sono figure fondamentali per assistere i pazienti durante i trasferimenti da e per il capoluogo.

Gianni Agus

RIPRODUZIONE RISERVATA