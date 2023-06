Nuovi ospedali, l’Ares va avanti Ma medici e sindacati insistono: «Sia ristrutturato il Brotzu»  

Ora che la pentola dei nuovi ospedali è scoperchiata, richiuderla dopo le polemiche è impossibile. E a dire il vero la Regione non sembra desiderarlo, considerato che la costruzione dei nuovi ospedali tra cui il Brotzu di Cagliari, che costerà a quello attuale la sospensione dei finanziamenti regionali per ristrutturarlo, fa un passo avanti. Già, perché ora c’è anche la nomina del cosiddetto “Rup”, cioè il responsabile unico del procedimento, da parte di Ares. La direttrice generale dell’Azienda regionale per la salute, Annamaria Tomasella, ha firmato la delibera che assegna il ruolo a Giampiero Testoni, ingegnere: dovrà predisporre lo studio di fattibilità per la realizzazione dei nuovi ospedali a Cagliari e nel Sulcis Iglesiente, così come ha deciso la Giunta regionale di centrodestra malgrado l’evidente opposizione di Fratelli d’Italia. Tomasella ordina anche di pubblicare l’atto di nomina sull’albo pretorio online di Ares.

Le contestazioni

Testoni deve ora occuparsi del nuovo Brotzu-Businco (in un’unica sede si aggiungerà l’Oncologico), mentre infuria la polemica anche nel centrodestra. FdI è agitato, a stemperare gli animi è Nanni Lancioni, sardista come il presidente: nega che «Solinas non darà seguito alla ristrutturazione del Brotzu. La riqualificazione avverrà, ma quando tutti i pazienti e il personale saranno ospitati nella nuova struttura che sarà realizzata».

I dirigenti medici

Intanto Anaao Assomed, Sardegna, il sindacato dei medici dirigenti, scrive a Solinas. La segreteria regionale del sindacato spera in un «fraintendimento»: si augura che il governatore non abbia detto che, per la manutenzione del “Brotzu”, la Regione non spenderà un euro. L’auspicio è che si siano comprese male le parole di Solinas. Anaao Assomed fa l’elenco delle incompiute sanitarie: «Da anni è stata posta la prima pietra del Blocco R, indispensabile per l’attività» del Policlinico Aou di Monserrato, «ma è rimasto tutto lì». Il sindacato ricorda che «i lavori per il nuovo ospedale di San Gavino, la cui costruzione era stata deliberata dalla Giunta Pigliaru, sono ben lontani dall’essere completati. Ben venga il nuovo ospedale, ma nel frattempo si dia corso ai lavori per la piastra chirurgica del Brotzu, per permettere una migliore organizzazione degli interventi e una riduzione delle liste d’attesa».

Medicina democratica

C’è poi la polemica del movimento Medicina democratica della Sardegna. I toni del referente Francesco Carta, sono decisi: «Nella situazione disastrosa della sanità, pensare di realizzare nuovi ospedali senza una seria programmazione sanitaria, almeno triennale, è demagogico e avventuristico. La riorganizzazione delle cure territoriali è solo annunciata: manca il personale. La Sanità pubblica è sotto attacco da parte delle politiche regionali e nazionali. Difenderla è un nostro diritto e dovere». Aggiunge: «Le scelte emergenziali non risolvono la crisi del Servizio sanitario regionale. Sempre più spesso i cittadini sono costretti a rivolgersi alle strutture private a causa delle interminabili liste di attesa, della carenza di personale negli ospedali e nel territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA