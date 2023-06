Nuovi ospedali e cure, la guerra dei progetti  È giallo sul Brotzu   

Quale sarà il futuro del Brotzu? Si rafforzerà la sua mission di ospedale di alta specialità e di punto di riferimento per tutta l’Isola per la cura delle patologie complesse e per l’emergenza-urgenza, con la realizzazione di una “piastra tecnologica”, cioè un grande corpo aggiunto con 14 sale operatorie? Oppure tutti i suoi servizi confluiranno nel nuovo “Ospedale di città” – come prevede la delibera di Giunta che vuole realizzare quattro presìdi in Sardegna, uno appunto a Cagliari, che «accorperà in un unico plesso l’offerta attuale del Brotzu e del Businco»?

Due percorsi

Il fatto è che il primo progetto è già concretamente avviato, il secondo ancora tutto da scrivere, ma i due piani cozzano parecchio. La creazione di una “piastra tecnologica” al Brotzu – un edificio di cinque piani – è partita. L’intervento è finanziato con 25 milioni di fondi europei e con 40 milioni di fondi regionali (del 2017, Giunta Pigliaru). A fine 2022, l’Azienda ospedaliera ha aggiudicato il primo appalto (da 5 milioni, vinto da una società toscana) per il «servizio di architettura, ingegneria e geologia, con relative indagini per la redazione della progettazione di fattibilità». Nella nuova struttura ci saranno Dea e Trauma Center, 2 sale operatorie ibride (Neurochirurgia e Chirurgia vascolare) e 12 sale operatorie, terapia intensiva post-chirurgica con 24 posti letto. All’interno dell’area troverà collocazione anche il Centro di terapia iperbarica, che sarà connesso alla piastra con un tunnel.

La delibera che in teoria stravolge tutto è datata 1° giugno (ma è stata resa pubblica soltanto avant’ieri) e – «valutando l’urgenza di avviare nel più breve tempo possibile la fase di realizzazione» dei nuovi ospedali, dà mandato all’Ares (per Cagliari e per il Sulcis Iglesiente), alla Asl 1 (per Alghero) e all’Aou di Sassari di fare gli studi di fattibilità, indicare la collocazione ottimale, verificare la coerenza con la programmazione sanitaria vigente, fare un’analisi della sostenibilità tecnico-economia. Insomma, siamo alla fase zero, e su dove dovrebbe sorgere l’ospedale del capoluogo – che un tempo avrebbe dovuto rimpiazzare Marino, Businco e Santissima Trinità, adesso invece Brotzu e Oncologico – tutto tace. L’ultima ipotesi della Giunta, di farlo tra Sant’Elia e la Fiera, al posto del nuovo stadio, finora non ha ancora avuto conferme ufficiali.

Le critiche

Progressisti all’attacco. Il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Agus ha definito la recente delibera «un atto assurdo, illogico, privo di finanziamenti e del parere di legittimità del direttore generale della Sanità». Spiega: «La delibera avrà un costo che si ripercuoterà sulla salute dei cittadini perché i due ospedali in procinto di essere superati sono già oggetto di un piano di investimenti complessivo di 159 milioni di euro. Ora il rischio è che tutto si fermi e le risorse vadano perse». Per Massimo Zedda «domani ci potrebbe essere un’altra maggioranza ed è davvero incredibile che progetti strategici e di lunga durata si presentino senza nessuna condivisione. Viene il dubbio che l’obiettivo non sia realizzare davvero ospedali ma fare e pagare progetti e progettisti».

«Siamo alle solite», dice il segretario del Pd Piero Comandini, «incapace di dare risposte concrete ai bisogni, ecco l’annuncio della Giunta, trionfalistico specchietto per le allodole, che lancia nuove iniziative di edilizia sanitaria tanto improbabili quanto poco credibili. La verità è che serve dare gambe ai progetti esecutivi, attivare i correttivi necessari a potenziare le strutture esistenti e riconoscere ruolo e merito al personale sanitario pubblico perché si interrompa la fuga verso il privato».

Interviene Desirè Manca del M5S: «La Sardegna ha necessità di ospedali che funzionino non di nuove “scatole vuote”. Se non si è nemmeno in grado di reclutare i medici e i tecnici per rendere operativi gli ospedali esistenti, come si intende sopperire al maggiore fabbisogno di figure professionali specializzate dovuto alla costruzione di nuove strutture sanitarie? Tutto questo resterà sulla carta per quello che è: un mero spot elettorale».

Da Alghero

Soddisfatto il sindaco Mario Conoci, che parla di «un primo e importante segnale di attenzione vera alle esigenze di Alghero e del territorio». E dall’opposizione Mario Bruno sottolinea che si può correre, dato che lo studio di fattibilità esiste già, basta aggiornarlo, prevede il nuovo ospedale in località Taulera, adiacente all’attuale Civile».

Gli obiettivi

Plauso al governatore Solinas dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais: «Ora è necessario imprimere la massima velocità, riducendo al minimo le procedure burocratiche per raggiungere uno dei più importanti obiettivi della legislatura».

L’assessore alla Sanità Carlo Doria replica alle critiche: «È sconcertante che ci possa essere un’opposizione politica così irresponsabile da essere contraria a modernità e sviluppo del nostro sistema sanitario. I nostri ospedali sono obsoleti, in alcuni casi le strutture sono vecchie più di 50 anni e richiedono interventi continui che possono portare a miglioramenti molto limitati. I nuovi ospedali non possono essere etichettati come future “scatole vuote”, perché avrebbero la capacità di ottimizzare e allocare meglio le risorse a nostra disposizione, sia in termini di tecnologia, sia di personale. Il mondo intero sta andando in questa direzione, noi vogliamo una sanità moderna per i sardi».

