Nuovi ospedali, ancora polemiche Truzzu: rafforziamo quelli esistenti 

Sono più o meno tutti d’accordo: non si può decidere di costruire nuovi ospedali senza un piano articolato, senza un disegno complessivo della rete sanitaria, dalla grande struttura al piccolo poliambulatorio, senza una strategia che tenga conto di quello che già c’è (e su cui si sta investendo) e di quello destinato a essere trasformato o eventualmente raso al suolo.

Il confronto

Non si placa la querelle sulla delibera dei quattro presìdi (a Cagliari, nel Sulcis, a Sassari e ad Alghero) approvata dalla Giunta uscente due giorni prima delle elezioni e congelata dalla direttrice generale dell’assessorato «a titolo di cautela erariale», dato che – il messaggio è arrivato forte e chiaro dalla nuova maggioranza che governerà l’Isola – la delibera sarà cassata ed è meglio evitare di spendere denaro pubblico inutilmente.

Interviene Paolo Truzzu, leader dell’opposizione: «In tempi non sospetti ho detto che dovevano essere rafforzate e migliorate le strutture ospedaliere esistenti. Oggi lo ribadisco. Allo stesso tempo sono trascorsi diversi decenni dalla costruzione degli ultimi ospedali: ragionare quindi sulla realizzazione di ospedali di ultima generazione, tecnologicamente avanzati, è sacrosanto. Ma ogni nuova realtà deve essere realizzata con raziocinio: va tenuto conto della popolazione, delle distanze, dell’utilità, delle patologie da curare, della necessità di un certo numero di medici e di personale ospedaliero. Non si può improvvisare. Questo è il confronto che auspico, ai sardi non servono polemiche: serve essere curati velocemente e con qualità».

Le emergenze

E poi, prima di pensare alle grandi opere, bisogna mettere mano alle emergenze. Ne è convinto Stefano Schirru, consigliere regionale di Alleanza Sardegna: «Intanto bisogna dare risorse a quelli che oggi funzionano e danno un servizio reale alla popolazione, portare avanti il processo di modernizzazione del Brotzu, del San Francesco di Nuoro, del Giovanni Paolo II di Olbia, e completare San Gavino. Ancora: ci sono i piccoli centri, a Muravera, a Isili, a Lanusei, in cui dobbiamo implementare i servizi. Poi, è chiaro che bisogna avviare uno studio per capire cosa vogliamo fare da qui ai prossimi vent’anni». Aggiunge: «Il vero problema della sanità non è la carenza di strutture ma di personale. Cerchiamo di essere attrattivi per i nostri medici che stanno fuori, riportiamoli qui, diamo dignità al loro lavoro e gratifichiamoli. Poi penseremo ai nuovi ospedali».

La polemica

Per Francesco Agus, consigliere dei Progressisti, «la polemica innescata dalla Lega è assurda, in primo luogo perché loro sono stati i principali responsabili della pessima gestione della sanità sarda in questi anni, hanno espresso la guida dell’assessorato e ancora oggi le manager venete indicate da quel partito guidano (pessimamente) Ares e Areus. Purtroppo, la Giunta Solinas ha preteso di gestire il potere anche dopo le elezioni e ha approvato centinaia di deliberazioni. Ha nominato decine di professionisti e compiuto chissà quali altri atti, visto che non tutti sono stati pubblicati, e le aziende sanitarie hanno compiuto atti molto lontani dall’ordinaria amministrazione».

La rete

Diego Murracino, segretario regionale del sindacato degli infermieri Nursing Up, avverte: «Noi non siamo contro la modernità, ma la cosa più urgente è valutare cosa fare, uno per uno, degli attuali 33 ospedali esistenti in Sardegna. La sanità è in forte crisi. Al Brotzu, l’ospedale più importante dell’Isola, la notte ci sono i due terzi dei reparti, tra i 500 e i 600 pazienti, privi di assistenza».

Il corto circuito

Sottolinea il segretario generale della Cgil Fausto Durante: «Il blocco della delibera conferma il corto circuito decisionale e il caos nei rapporti all’interno dell’istituzione. Peraltro, la decisione di costruire quattro nuovi ospedali è stata assunta senza alcun coinvolgimento del sindacato né confronto con gli operatori della sanità. Il ripristino di un corretto sistema di relazioni con le forze sociali sarà una delle prime questioni che la presidente Todde e il nuovo governo regionale dovranno affrontare. Per la Cgil il punto è ricostruire la capillarità del sistema sanitario pubblico, va affrontato il tema dell’abbattimento delle liste d’attesa, degli investimenti in risorse umane e tecnologiche, della situazione del personale sanitario sempre più in sofferenza. È di questo che i cittadini della Sardegna hanno bisogno, non di promesse o ballon d’essai per le campagne elettorali».

RIPRODUZIONE RISERVATA