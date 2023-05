Nuovi orti e incontri per “Ceas Aperti”  

Il progetto regionale “Ceas Aperti” fa tappa anche in città. Domani infatti sono previste una serie di attività rivolte agli studenti e non solo. «Il Centro per l’educazione ambientale e la sostenibilità, ospitato nei locali dello Spazio giovani di Sa Rodia, aprirà le porte alle scuole e alla cittadinanza proponendo numerose attività legate alla cura del verde, alla messa a dimora delle specie vegetali e alla comprensione di principi quali: filiera corta, produzione a chilometro zero e alimenti biologici», osserva l’assessore comunale all’Ambiente Maria Bonaria Zedda.

Dalle 9 alle 11 verrà realizzato l’orto della sostenibilità e l’orto sociale attraverso la messa a dimora delle piantine di Luffa e di ortaggi nelle aree esterne del Ceas. Dalle 11.30 alle 13 spazio all’incontro informativo sul processo della filiera corta della produzione alimentare e sui cibi a chilometro zero e biologici, a cura della Coldiretti.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, le azioni del Ceas saranno presentate a tutta la cittadinanza nel corso di un incontro che verterà sulle azioni avviate per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici.«Si tratta di un evento che offre attività di educazione all’ambiente e alla sostenibilità di vario genere, per diverse bambini e adulti», osserva Antonio Ricciu, coordinatore del Ceas Aristanis . (m. g. )

