Nuovi ormeggi, pescatori sul piede di guerra 

Monta la protesta fra gli operatori della piccola pesca della laguna di Sant’Antioco a seguito della richiesta del comandante del porto, Fabio Vaccaro, di trasferire tutte le imbarcazioni nei pontili situati nei pressi del ponte o comunque all’interno di concessioni autorizzate. L’azione, cominciata 10 giorni fa con una riunione nei locali dell’ufficio circondariale marittimo sta innescando la reazione dei pescatori che da oltre 60 anni esercitano la loro attività in laguna.

La Capitaneria

«Nell'ambito di un’attività di regolamentazione e riordino dei posti di ormeggio del naviglio da pesca professionale - ha detto il comandante Vaccaro - la Capitaneria di Sant'Antioco sta procedendo ad una preliminare operazione di censimento e accertamento sulle unità matricolate presenti nel lungomare, al fine di vigilare sulla corretta allocazione delle stesse imbarcazioni presso punti di ormeggio autorizzati, garantendo ogni profilo di sicurezza della navigazione». I pescatori però non accettano di buon grado, soprattutto quelli che hanno i punti di attracco adiacenti all’ormeggio. «A garanzia della conservazione del pescato e quindi per la freschezza del prodotto destinato al consumatore finale - dice Angelo Farci - la richiesta, peraltro verbale e non supportata da nessuna ordinanza, non è accoglibile. Soprattutto chi ha regolare licenza per l’attività in laguna non può essere trattato alla stessa stregua di diportisti e abusivi qualunque».

La mobilitazione

Sull’argomento si mobilitano anche le organizzazioni sindacali della categoria. «Qualunque cosa si voglia adottare passa attraverso un tavolo di trattativa che deve vedere sul piatto eventuali soluzioni che vadano bene a tutti - ha detto Enrico Marangoni dell’Unci - se da un lato c’è l’esigenza del riordino, dall’altro emerge la necessità di fornire servizi alla categoria». Parte l’appello al sindaco affinché si faccia portavoce delle problematiche esistenti. «Facciamo appello alla sensibilità dell’amministrazione comunale - ha detto Fernando Farci - affinché metta a disposizione un pontile da posizionare nel tratto del lungomare Cristoforo Colombo dove sistemare i pescatori della pesca tradizionale».

«Il comandante mi ha fatto sapere verbalmente che stanno facendo una ricognizione della situazione nella laguna - ha detto il sindaco Ignazio Locci - da quello che ho capito si tratta di attività di istituto legata alla sicurezza in mare. I pescatori sanno bene che a fronte delle loro richieste non mi sono mai tirato indietro e non lo farò nemmeno questa volta».

