Nuovi orari per lo sportello informativo 

Nuovi orari per lo sportello di segretariato sociale del Comune: nella sede di via Istria sarà aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 11 alle 13,30, il mercoledì dalle 8,30 alle 10,30, mentre il martedì e giovedì è prevista l’apertura pomeridiana dalle 15,30 alle 17. Giorni e fasce orarie che si aggiungono alla nuova apertura il giovedì mattina, dalle 8,30 alle 10,30.

Uno spazio di ascolto, informazione e orientamento, dove il cittadino - che vuole conoscere quali possibilità ci sono per lui in termini di opportunità, servizi e prestazioni sociali - si può rivolge re chiedendo il supporto delle assistenti sociali comunali. A disposizione c’è anche lo sportello di via Metastasio, a Su Planu, che aprirà invece il mercoledì dalle 11 alle 13,30, ma su appuntamento. Inoltre è possibile anche contattare telefonicamente il segretariato sociale di via Istria al numero 070-8592331.

