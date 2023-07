Da lunedì prossimo cambiano gli orari di apertura degli uffici comunali. Una variazione che andrà avanti sino al 31 agosto. I dipendenti dovranno rispettare questi orari: il lunedì, martedì, giovedì e venerdì l'entrata è fissata per le 8 e l’uscita per 14.55 (con una pausa minima di 10 minuti che può essere effettuata in qualsiasi momento della giornata). Il mercoledì entrata alle 8, uscita alle 14 e, nel pomeriggio, entrata alle 15 e uscita alle 18.

