«Nuovi occhiali in dono alla bambina»  

Famiglia in stato di indigenza e un difetto visivo che richiedeva l’uso degli occhiali. Questo l’identikit di una dodicenne di Serramanna che questi giorni ha ricevuto dalla Caritas Parrocchiale il suo occhiale, usato ma rimesso a nuovo. «Ho consegnato io personalmente gli occhiali alla bambina, nella sede della Caritas di Serramanna. La bambina è stata felice, ha letto con i suoi occhiali che prima erano di un’altra bambina a cui non andavano più bene e che li ha donati al Lions», spiega Antonio Contu, sociologo, 77 anni, coordinatore distrettuale del Lions Club del Medio Campidano.

L’associazione, con sede a Villacidro, tra le altre attività porta avanti la campagna di donazione degli occhiali usati. «A Chivasso, in Piemonte, opera il centro di raccolta degli occhiali usati, che vengono ripuliti, testati e certificati», continua Contu, che ha seguito il caso della bambina di Serramanna. «I genitori, in condizioni di difficoltà economica, non erano nelle condizioni di acquistare l'occhiale nuovo alla figlia», spiega Antonio Contu, «e si sono rivolti alla Caritas, che ha coinvolto i Lions di Villacidro».

La ricerca dell’occhiale compatibile, a livello nazionale, ha dato buoni frutti. Ancora Contu: «È importante che quando si mette via un occhiale, perché non più idoneo, venga donato a noi: può essere importante per chi non può permettersi di acquistarne uno nuovo, come è successo per la bambina di Serramanna».

