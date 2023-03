Nuovi occhi elettronici anti evasione 

Nel carcere di Badu’e Carros, dopo l’evasione del boss Marco Raduano, si corre ai ripari, con nuove telecamere e la ristrutturazione del muro. A dirlo davanti alla commissione Giustizia, il viceministro Paolo Francesco Sisto, rispondendo all’interrogazione sull’evasione del boss della Sacra Corona Unita. «Qualcosa certamente non ha funzionato, è evidente» ha detto il viceministro confermando l’apertura dell’indagine della Dda di Cagliari, «per evasione e associazioni di tipo mafioso» e ribadendo che esistono delle carenze d’organico e strutturali: «È in corso la procedura per il risanamento del muro di cinta del carcere e l’adeguamento degli impianti tecnologici, si auspica di poter mandare in gara il lavoro entro il 1 settembre». Parlando delle carenze d’organico, e dell’avvio di prossime procedure di assunzione ha detto «in organico ci sono 145 unità, sono 60 in meno con un carcere che ospita 224 detenuti di cui 146 in As3 e tre detenuti in regime di ex 41 bis». Ricordando quanto già emerso nel vertice dei in Prefettura il 27 febberiao scorso ha ribadito «una maggiore implementazione info investigativa nel presente e nel futuro». Raduano era fuggito il 24 febbraio saltando con delle lenzuola il muro, l’allarme scattò in ritardo. (f. le.)

