Nuovi “occhi” contro i teppisti 

Tra schiamazzi, risse e bivacchi, la quiete notturna sembra un lontano ricordo. Nel centro storico, specie nel fine settimana, è la movida (decisamente sopra le righe) a regolare il ritmo del sonno tra i residenti. Presto, però, nuovi occhi elettronici si accenderanno nel salotto cittadino.

Risse e schiamazzi

L’ultima notte di eccessi risale a sabato scorso, quando via De Castro si è nuovamente trasformata in un ring a cielo aperto: scazzottate in mezzo alla strada, bestemmie e bottiglie in frantumi. Non è un caso isolato: era successo anche lo scorso 24 novembre, quando due ragazzi erano dovuti ricorrere alle cure del Ponto soccorso dopo un’aggressione fuori da un locale di via Diego Contini. Più recente è l’avventura, fortunatamente a lieto fine, di un giovane che deve la vita al provvidenziale fiuto del bassotto Camillo. Intorno alle 4 ha iniziato ad abbaiare con insistenza, fino a quando i suoi padroni, usciti in strada a controllare che era successo, hanno trovato, riverso per terra, un 30enne in coma etilico: immediato l’intervento del 118.

Nuove telecamere

Servono più controlli, è chiaro. Nel frattempo l’Amministrazione civica amplia il sistema di videosorveglianza. Due nuove telecamere saranno installate nella zona attorno alla chiesa di Santa Chiara, «uno dei punti più sensibili e spesso al centro di atti vandalici», fa sapere il comandante della polizia municipale, Gianni Uras. «Dagli incontri del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, è scaturita la necessità di implementare l’impianto comunale di videosorveglianza con le tecnologie attuali a disposizione, al fine di generare l’innalzamento del livello di sicurezza, anche percepita dai cittadini, e perseguire la prevenzione e contrasto di fenomeni criminosi diffusi e predatori», si legge nella determina.

Il sistema

Le nuove apparecchiature, per un costo totale di poco inferiore ai diecimila euro, si sommano a quella multi ottica destinata a “vigilare” su un’altra porzione del quartiere Sant’Efisio. In tutto in città gli occhi elettronici attivi sono un centinaio, una trentina quelli puntati sulle vie del centro storico. «Nel 2022 - si legge tra le righe del Documento unico di programmazione che martedì sarà al centro del dibattito nell’aula consiliare di via Carboni - le richieste di accesso alle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino sono state 217 rispetto alle 176 del 2021, così suddivise: polizia 96, polizia locale 75, carabinieri 44, forestale 2, con circa 850.000 ore di registrazioni».

Un valido alleato sia come deterrente che come strumento per identificare e punire i responsabili di comportamenti incivili. È grazie alle immagini registrate dal sistema che si era risaliti, ad esempio, al giovane che per puro divertimento qualche anno fa aveva danneggiato le ceramiche di piazza Roma. Contro le scorribande notturne ad alto tasso alcolemico, però, c’è ancora da molto da fare.

