Nuovi obiettivi  per questa Cos? Playoff vicinissimi 

Ha collezionato 23 punti a due giornate dal termine del girone d’andata: è questo il cospicuo bottino della Costa Orientale Sarda, la formazione isolana che sta viaggiando a un ritmo importante, certamente per ottenere una salvezza tranquilla.

Ma attenzione, perché lungo strada gli obiettivi possono cambiare. Con il successo ottenuto domenica scorsa all’Is Arranas di Tertenia contro il Real Monterotondo, la squadra di Francesco Loi si è portata a una sola lunghezza dalla zona playoff. Merito di un passo spedito, sicuro, un percorso con cui le altre devono fare i conti.

Massima cautela

In casa dei gialloblù, tuttavia, prevale la cautela. La classifica è estremamente corta e la sestultima posizione - la prima in zona playout - dista appena sei punti. L’altra faccia della medaglia. Un piazzamento attualmente occupato dall’Atletico Lodigiani, formazione laziale contro cui i sardi, nella passata stagione, persero proprio lo spareggio salvezza.

ll fortino

Nurchi e compagni stanno rendendo ben oltre le aspettative, soprattutto considerando che la notizia del ripescaggio dal campionato di Eccellenza alla ben più oscita Serie D era arrivata soltanto alla fine del mese di luglio.

Una certezza, per Francesco Loi, è il rendimento casalingo. Tra le mura amiche la Cos ha centrato il quinto risultato utile consecutivo, conquistando tredici punti nelle ultime uscite casalinghe. Un altro segnale incoraggiante riguarda la fase difensiva: pur essendo al momento la squadra che esibisce la peggiore retroguardia del torneo (con 29 reti subite), nella sfida con il Real Monterotondo è riuscita a mantenere la porta inviolata. Era accaduto solo in due precedenti occasioni: all’esordio contro il Latte Dolce e alla nona giornata contro la Palmese.

I progressi

Un rapido confronto con i dati delle stagioni precedenti evidenzia i progressi compiuti: alla quindicesima giornata dell’annata 2024/2025 i gialloblù avevano totalizzato appena dieci punti, mentre nel campionato 2023/2024 - contrassegnato da una brillante partenza - ne avevano raccolti ben trenta. L’attuale quota rappresenta quindi un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione (+13), pur restando a distanza dalla migliore partenza degli ultimi anni (-7).

Ora mancano due gare al giro di boa, ovvero il completamento del girone d’andata. Nel prossimo turno la Costa Orientale Sarda ospiterà il Valmontone, quinta forza del campionato, che precede la Cos di un solo punto: che straordinaria occasione, per la squadra di Loi, perché un successo permetterebbe ai gialloblù di entrare in zona playoff. La chiusura del girone d’andata avverrà invece con la sfida tutta sarda in programma al “Bruno Nespoli” contro l’Olbia.

RIPRODUZIONE RISERVATA