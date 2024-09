Nuovi nati in aumento, spiraglio di luce 

Nel 2023 a Villamassargia ci si è fermati a 8 nascite. In questo 2024, con la fresca registrazione dei piccoli Mattia e Leon, si è arrivati già a 12 e i lieti eventi potrebbero non essere ancora finiti. Il dato è uno spiraglio di luce in un territorio nel quale denatalità e spopolamento mordono sempre più.

«Come amministrazione - afferma la sindaca Debora Porrà - abbiamo sempre dato la precedenza alle politiche attive sulla natalità con servizi di qualità mirati ad incentivare le nascite». Tra queste si ricorda l’apertura nel 2019 del Rosa Parks, il primo asilo nido comunale (ora unico montessoriano in Sardegna per i 0-3 anni), la lotta in prima linea per il parto in analgesia nel Sulcis, il coordinamento per 3 anni del Centro per la famiglia del Plus di Iglesias e ancora la creazione del Coordinamento pedagogico territoriale Ilaria Alpi e l’erogazione del bonus bebè. «Servizi - aggiunge Porrà - che sicuramente concorrono all’incentivazione della genitorialità». Sono attualmente 3.310 i residenti a Villamassargia, 1.062 sono gli anziani e solo 273 i giovani tra 0 e 14 anni. Incide anche il dato delle famiglie immigrate a Villamassargia: nel 2023 hanno richiesto la residenza 17 nuclei (con 8 minori) e quest’anno già 12 (con 4 minori) sono le nuove famiglie accasatesi nel paese degli ulivi plurisecolari. (s. f.)

