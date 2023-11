Nuovi nati, i fondi stanziati dal Comune 

Il Comune ha aperto i termini per la presentazione delle domande rivolte all’ottenimento del contributo comunale per i nuovi nati del 2023. Per averlo i due genitori devono essere residenti nel Comune da almeno tre anni alla data della nascita del figlio e l’Isee non deve superare i 30mila euro. Il contributo verrà stabilito in base al numero delle domande e alle risorse disponibili in bilancio. Non potrà comunque essere superiore ai mille euro. La domanda può essere presentata all’ufficio protocollo entro il 15 novembre. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA