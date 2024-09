Nuovi murales nei palazzi popolari 

Arte e musica per far rivivere le periferie del paese. Così l’associazione culturale “Skizzo”, che ha dato vita alla stagione dei murales trasformando San Gavino in un museo a cielo aperto ricco di opere d’arte, per festeggiare i dieci anni di vita ha coinvolto diversi artisti (Hitnes, Cau, Mamblo e Sardomuto) per realizzare alcuni nuovi murales in piazza Michelangelo nelle pareti delle case popolari Area.

L’inaugurazione delle opere d’arte è stata fatta con un concerto gratuito con gli “Skami Ska” e il gruppo “Arschloch”: lo spettacolo musicale ha avuto un grande successo e ha visto la partecipazione di duemila persone.

È entusiasta il presidente dell’associazione “Skizzo” Ivan Licari: «Abbiamo voluto festeggiare dieci anni buoni di muralismo e di street art. Abbiamo voluto riqualificare questa zona del paese dimenticata con un progetto di riqualificazione urbana come abbiamo già fatto in altre aree della cittadina».

Così San Gavino diventa sempre più paese dell’arte e museo a cielo aperto e i muri del paese si dimostrano sempre di più meta ambita per gli street artist di tutto il mondo. L’associazione culturale “Skizzo”> negli ultimi anni ha realizzato a San Gavino più di 60 murales a cui si aggiungono quelli realizzati dal pittore Sergio Putzu in via Eleonora d’Arborea e di altri artisti.

Soddisfatto l’assessore alla cultura Riccardo Pinna, uno dei fondatori dell’associazione “Skizzo”: «Nel nostro paese da anni arrivano i turisti per vedere quello che è un vero e proprio museo a cielo aperto e questo fatto era impensabile fino a qualche anno fa. La street art è per tutti e le persone possono ammirare gratuitamente le opere artistiche. Ora San Gavino fa rima con murale. Ora la bellezza e la cultura sono alla portata anche di quelle persone che non sono mai entrate in un museo. I volontari si autofinanziano e hanno svolto tanti laboratori artistici in tante scuole della Sardegna. La cultura non si ferma, San Gavino vuole continuare a essere luogo di condivisione di emozioni».

«Chiunque lo desideri – spiega il presidente dell’associazione “Skizzo” Ivan Licari - può trascorrere qualche ora nella nostra cittadina e immergersi nello spettacolo dell’arte urbana, dei murales e della street art. La nostra proposta culturale è fruibile in maniera autonoma e gratuita semplicemente andando in giro per le strade di un paese che ha voglia di reinventarsi e di presentarsi ai tanti scopritori di itinerari alternativi».

