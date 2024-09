Nuovi murales firmati da Lorenzo Muntoni 

«Un altro scorcio del nostro passato e nuovi colori lungo la via principale del paese è concluso e disponibile per tutti», annuncia il sindaco di Segariu, Andrea Fenu, in merito al murale appena completato in un angolo di via Roma. «Nei prossimi giorni ne verranno realizzati altri due», aggiunge il sindaco.

L'opera, realizzata dal 45enne Lorenzo Muntoni, artista autodidatta locale che si dedica da tempo alla creazione di murales, sculture, intagli in legno e dipinti su tela, rappresenta uno scorcio del paese. L’artista l’ha realizzato ispirandosi ad una vecchia fotografia. «Si tratta di una foto, pubblicata anche su un libro fotografico di Segariu», specifica Muntoni. Sullo sfondo è presente l’antica chiesetta di San Sebastiano, distrutta intorno agli anni ‘60 e recentemente ricostruita. In primo piano, due sorelle attingono acqua da un vecchio pozzo che stava lì vicino.

A completare la scena del passato, i tetti in tegole tradizionali, alcune galline che razzolano nei cortili circostanti e tante piante e cespugli. (g. g. s.)

