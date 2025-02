Nuovi medici di base, mille dubbi nell’Isola 

L’hanno già definita una svolta epocale, anche se in realtà per ora c’è solo la bozza, destinata comunque a stravolgere il Servizio sanitario nazionale cambiando equilibri e inquadramento dei medici di medicina generale. In pratica da liberi professionisti - in convenzione - potrebbero passare a uno stato di dipendenti pubblici. Almeno stando alle 22 pagine che compongono la riforma sostenuta dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che lascia perplessi i sindacati sardi dei camici bianchi.

La rivoluzione

Trentotto ore settimanali, così si legge nel documento, suddivise tra assistenza diretta ai pazienti e quella nei presidi territoriali, con una copertura dalle 8 alle 20. Con la possibilità di scelta se passare al nuovo regime o meno riservata ai medici in servizio e obbligatoria per i nuovi assunti, e la regola dell’alternanza tra la consueta attività con i propri assistiti e le Case della comunità variabile in base al numero dei pazienti, circoscritta tra un minimo di sei ore e fino a un massimo di 24. Sono queste le principali novità messe nero su bianco nel documento in questione, che lascia perplessi i sindacati.

Pro e contro

Il dibattito è aperto. «Meglio un buon contratto di dipendenza che uno cattivo da liberi professionisti in convenzione», premette Luciano Congiu, segretario regionale del Sindacato medici italiani (Smi). «La nostra posizione sull’argomento è articolata: vediamo di buon occhio la possibilità di scelta del regime, meno le condizioni in cui ci troviamo a lavorare. Mi riferisco al non avere ferie, tfr, maternità o paternità. Per non parlare dei salari fermi dagli anni Novanta, dei costi sempre più alti che dobbiamo sostenere, bollette o affitto locali, e peggio ancora quando ci dobbiamo trovare un sostituto». In conclusione: «Oggigiorno la professione presenta più svantaggi che vantaggi. Una libera professione in queste condizioni non si può fare».

Umberto Nevisco, segretario regionale della Fimmg, ha diverse perplessità: «Trovo ci sia un grande equivoco di fondo nell’impostazione. Si parte dall’assioma che i medici di famiglia, come ci chiamavano un tempo, siano inefficienti. Quindi in pratica la riforma dice di renderci dipendenti», osserva. «Ma se il problema è questo, come è possibile che gli stessi medici inefficienti da liberi professionisti diventino efficienti nel pubblico? Altro punto da chiarire: ci rendono dipendenti per lavorare nelle Case di comunità, aspetto già previsto nel nostro contratto e che comunque non risolverebbe i problemi della medicina territoriale. Un provvedimento a oggi privo di logica, che rischia di peggiorare la già precaria assistenza a danno dei cittadini. Occorre un tavolo di confronto».

Le carenze

Critico anche Edoardo De Pau, vicepresidente regionale Snami: «Siamo decisamente scettici, perché farci diventare dipendenti non credo sia la soluzione dei mali che ci affliggono. Si parla della Case di comunità ma non c’è personale. Mancano medici di base, pediatri, specialisti ambulatoriali e personale infermieristico. Non se ne trovano nemmeno per gli ospedali, quindi non vedo come la riforma possa migliorare l’assistenza territoriale. Temo che possa finire per aggravare ulteriormente il nostro carico di lavoro e per danneggiare i cittadini».

