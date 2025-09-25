Nuovi mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti 

Dal primo di ottobre a Teulada ci saranno importanti novità sulla gestione della raccolta differenziata che, dallo scorso aprile, è stato affidato alla Gesenu Spa. «La raccolta differenziata rappresenta oggi uno strumento essenziale per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano. - dice il sindaco Angelo Milia in una lettera inviata alla popolazione per informare l’avvio del nuovo servizio – L’obiettivo migliorare la qualità della raccolta differenziata, grazie a importanti novità e miglioramenti nella gestione del servizio».

Gli utenti riceveranno i nuovi contenitori che verranno consegnati porta a porta, da personale incaricato e identificabile tramite un tesserino e senza nessuno costo a carico dei cittadini. Andranno a sostituire gli attuali mastelli in uso che non si potranno utilizzare dal primo gennaio 2026. Saranno di un codice Tag Rfid, associato all’utente, tecnologia è propedeutica alla futura “tariffa puntuale” dei rifiuti. Le novità non finiscono con i nuovi mastelli: verranno realizzate delle “eco-isole” informatizzate, utilizzabili h24, per il conferimento di un quantitativo straordinario di plastica, carta organico, vetro e metalli o secco residuo, a disposizione di cittadini e attività commerciali. Per tutte le esigenze e informazioni sul servizio, i cittadini avranno a disposizione l’Ecosportello per tutte le utenze.

