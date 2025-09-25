VaiOnline
Teulada.
26 settembre 2025 alle 00:31

Nuovi mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dal primo di ottobre a Teulada ci saranno importanti novità sulla gestione della raccolta differenziata che, dallo scorso aprile, è stato affidato alla Gesenu Spa. «La raccolta differenziata rappresenta oggi uno strumento essenziale per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano. - dice il sindaco Angelo Milia in una lettera inviata alla popolazione per informare l’avvio del nuovo servizio – L’obiettivo migliorare la qualità della raccolta differenziata, grazie a importanti novità e miglioramenti nella gestione del servizio».

Gli utenti riceveranno i nuovi contenitori che verranno consegnati porta a porta, da personale incaricato e identificabile tramite un tesserino e senza nessuno costo a carico dei cittadini. Andranno a sostituire gli attuali mastelli in uso che non si potranno utilizzare dal primo gennaio 2026. Saranno di un codice Tag Rfid, associato all’utente, tecnologia è propedeutica alla futura “tariffa puntuale” dei rifiuti. Le novità non finiscono con i nuovi mastelli: verranno realizzate delle “eco-isole” informatizzate, utilizzabili h24, per il conferimento di un quantitativo straordinario di plastica, carta organico, vetro e metalli o secco residuo, a disposizione di cittadini e attività commerciali. Per tutte le esigenze e informazioni sul servizio, i cittadini avranno a disposizione l’Ecosportello per tutte le utenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 